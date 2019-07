Kje v Evropi imajo otroci najkrajše počitnice?

Slovenija spada med tiste države, kjer imajo učenci precej dolge počitnice, ki trajajo približno 10 tednov (za učence zaključnih letnikov celo 11 tednov). Na Hrvaškem so otroci v povprečju na počitnicah teden dni dlje, saj se šolsko leto zaključi že sredi junija. Tudi na Madžarskem imajo podobno dolge poletne počitnice – 11 tednov. Precej krajše pa so počitnice v sosednji Avstriji, kjer imajo otroci počitnice približno devet tednov (od konca junija/začetka julija do začetka septembra). Od sosednjih držav se najbolj godi šolarjem v Italiji, kjer so otroci prosti od 12 do 13 tednov.

Evropske države imajo različne šolske sisteme in tudi različno dolge in razporejene počitnice. Šolsko leto se v evropskih državah zaključi od konca maja do konca julija. Sledijo najdaljše počitnice, ki pa niso enako dolge za vse učence in dijake po Evropi. V največ državah se poletne počitnice začnejo sredi ali konec junija in trajajo od pet (določeni kantoni v Švici) oziroma šest tednov (Nemčija, Danska, Nizozemska, Velika Britanija) pa vse do celo 15 tednov (Bolgarija), kažejo podatki Evropske komisije.

V Avstriji, Nemčiji, Španiji, Italiji, na Nizozemskem in v Švici so znotraj države oziroma posameznih regij velike razlike med datumi začetka in konca šolskega leta.

V večini evropskih držav se šolsko leto začne septembra, v 10 državah oziroma regijah pa učenci v šolske klopi sedejo že avgusta. Najbolj zgodaj se novo šolsko leto začne na Danskem in Finskem – že v začetku avgusta. V Nemčiji je uradni začetek šolskega leta 1. avgust, toda v praksi se v posameznih zveznih deželah pouk začne med 6. avgustom in 11. septembrom.

Dolžina počitnic za osnovnošolce in srednješolce se lahko razlikuje tudi znotraj države. Denimo, v Islandiji in delu Bosne in Hercegovine se srednješolcem počitnice začnejo prej kot osnovnošolcem. Ravno nasprotno pa je v Albaniji, Bolgariji, Grčiji, Litvi in Srbiji, kjer se počitnice začnejo prej za osnovnošolce.

Število šolskih dni med 170 in 190

Tako kot obstajajo razlike med počitnicami, so tudi razlike med številom dni šolskega leta. To varira med 156 dnevi v Albaniji in 200 dnevi na Danskem in v Italiji. V približno polovici držav oziroma regij šolarji klopi žulijo v povprečju od 170 do 180 dni, v 17 evropskih državah/regijah pa se število šolskih dni giblje med 181 in 190.

Na splošno je število dni v šolskem letu za osnovnošolce in srednješolce enako, a tudi tukaj obstaja nekaj izjem. V Franciji, Grčiji in Srbiji denimo je število šolskih dni večje v srednjih šolah kot v osnovnih. Ravno nasprotno – manj šolskih dni za srednješolce v primerjavi z osnovnošolci – pa je na Irskem, Cipru, Nizozemskem in v delu BiH (Republika Srbska).

Terminski začetek in konec pouka pri nas enak že 90 let

Na Slovenskem že 90 let pouk poteka v približno istih časovnih okvirjih, kar pomeni, da so tudi naši dedki in babice uživali poletne počitnice v istem času kot dandanes njihovi vnuki in pravnuki. A če pogledamo še malo bolj v preteklost, vidimo, da je bila šola nekoč organizirana na precej drugačen način. Do leta 1919 je bil šolski koledar na Slovenskem podrejen krajevnim potrebam.

"Po šolski zakonodaji iz leta 1774 so šolarji na deželi lahko obiskovali pouk le za polovični čas – otroci, stari od šest do osem let zaradi vremenskih razmer le poleti, otroci med 9. in 13. letom le pozimi, saj so poleti delali na polju. V mestih se je pouk začel 1. oktobra, na deželi pa 1. novembra," nam je pojasnila Mateja Ribarič, muzejska svetovalka v Slovenskem šolskem muzeju.

Takrat je pouk potekal dopoldne in popoldne, počitnice pa so trajale šest tednov. Na podeželskih šolah so jih lahko razporedili med šolskim letom glede na kmetijska opravila. Počitnice so se tako delile na krompirjeve, trgatvene in žetvene.

Po prvi svetovni vojni oziroma v času Kraljevine Jugoslavije so se "velike" počitnice podaljšale in so trajale devet tednov. Vse od leta 1929 pa po šolski zakonodaji počitnice trajajo od 27. junija do 1. septembra – tako kot danes. "Po letu 1945 se je pouk začel med 1. in 6. septembrom, končal pa med 16. in 25. junijem. Srednje šole so pouk običajno končale teden dni prej," je še pojasnila Ribaričeva.