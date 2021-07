V tujini testirani ali cepljeni pripadniki Slovenske vojske ne morejo dobiti digitalnih covidnih potrdil

Nekateri vojaki na Kosovu, ki so imeli pozitiven PCR-test, in ga je opravila italijanska zdravstvena enota, ne morejo do potrdil.

Na nas se je obrnilo nekaj razočaranih pripadnikov Slovenske vojske, ki so se ujeli v birokratske mline, želeli pa so le tisto, kar jim pripada – digitalno covidno potrdilo, ki bi jim omogočalo prosto gibanje. V tujini so opravljali delo za domovino, kot pripadniki Slovenske vojske so bili na misijah, na izobraževanjih ali napotitvah. Ko še ni bilo digitalnih potrdil, težav niso opazili, nekaj mesecev so se brez večjih težav gibali tudi zunaj države, a zdaj so številni spoznali, da do samih potrdil ne bodo (še) prišli. Za kaj gre? NIJZ priznava le teste PCR oziroma cepljenja, ki so bila opravljena v Republiki Sloveniji. V kolikor bi kar koli od tega opravili v tujini, bi vam potrdilo morala izdati tista država.

A pripadniki, ki so bili v tujini, posebne izbire niso imeli. Slovenska vojska je na teh misijah skupaj z zavezniki, ki si določene naloge v oporiščih razdelijo. Na Kosovu so zdravstveno službo opravljali italijanski pripadniki, ki izpolnjujejo vse standarde EU in Nato. Pripadnica Slovenske vojske, ki je ujeta v birokratsko kalvarijo, je bila začudena nad Kavljem 22. Covid-19 je prebolela na Kosovu, na misiji, potrdilo pa ji je izdala zdravstvena enota italijanske vojske.