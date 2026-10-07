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'Je podpis peticije razlog, da se lahko osebo evidentira, razvršča, preverja?'

Ljubljana, 07. 10. 2026 13.38 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
STA
Prvi šolski dan

V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim, sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče.

Mojca Škrinjar, vidna članica SDS, ki je bila letos imenovana za državno sekretarko na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, je omenjeno izjavo lani poleti zapisala na družbenih omrežjih.

V učiteljskih vrstah so na novinarski konferenci izrazili zaskrbljenost, da želijo njeni strankarski kolegi zakonodajo o parlamentarnih preiskavah spremeniti tako, da bodo od organizacij in skupin, ki organizirajo podpisovanje peticij, lahko "zahtevali sezname podpisnikov, brez da bi se te smele obrniti na ustavno sodišče za presojo, ali je zahteva zakonita ali ne".

"Ko se učitelj začne spraševati, ali bo njegovo državljansko udejstvovanje nekoč uporabljeno proti njemu, smo ustvarili okolje, ki ni združljivo s strokovno avtonomijo učiteljskega poklica," je izpostavila Danijela Makovec Radovan z ljubljanske filozofske fakultete.

Šola
Šola
FOTO: Shutterstock

Od učiteljev se po njenih besedah pričakuje, da spodbujajo kritično mišljenje in aktivno državljanstvo, ob tem pa morajo imeti "tudi sami možnost, da brez strahu pred posledicami izrazimo svoje stališče, podpišemo peticijo, se udeležimo protesta ali kritično spregovorimo o ravnanju oblasti".

Učiteljica z Osnovne šole Martina Krpana v Ljubljani Nina Lebar je dejala, da si nikoli ni mislila, da bo svobodomiselnost kdaj ogrožena. "Ali je v demokratični državi podpis peticije razlog, da se posameznika evidentira, razvršča in preverja zaradi njegovega stališča? Državljan ne izgubi pravice do svobodnega izražanja zato, ker dela v javnem zavodu," je poudarila.

Pozvala je h glasovanju proti na nedeljskem referendumu. "To ni vprašanje leve ali desne politike. To je vprašanje meja oblasti in zaščite svobode izražanja," meni.

Učiteljica z ljubljanske Gimnazije Poljane Nina Ostan je izpostavila, da to grožnjo - oblikovati "seznam samostojno mislečih učiteljev, ki se s potezami oblasti ne strinjajo" - razume kot "utišanje in ustrahovanje drugače mislečih".

Tudi upokojena ravnateljica Gimnazije Ptuj Melani Centrih je opozorila, da novela daje "parlamentarni večini možnost, da ljudi preiskuje, jih poziva na zaslišanje, zbira njihove podatke in javno ožigosa, ne da bi mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča o zakonitosti takega postopka".

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parlamentarna preiskava šola učitelji proti referendum

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KOMENTARJI17

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25.maj
07. 10. 2026 16.10
leva falanga je prešla v napad
Odgovori
0 0
jank
07. 10. 2026 16.09
Ja, gospe Škrinjar alias sadni jogurt to po njenem in njeni partiji pripada, da ugotovi, kdo slučajno jim ne kima, kaj šele, da bi jim nasprotoval. IZGLASUJMO NEZAUPNICO TEJ BARABUNSKI VLADI.
Odgovori
+1
1 0
Sixten Malmerfelt
07. 10. 2026 15.47
Tudi pred letom 1941 so odpuščali napredne učitelje!
Odgovori
-1
2 3
96bimBo
07. 10. 2026 16.04
Najprej premestitev (daleč od bivališča), potem odpustitev ...
Odgovori
+0
1 1
Sixten Malmerfelt
07. 10. 2026 15.43
To škrinjarco bi morali nafilati z bananim jogurtom, da bo bila tiho!
Odgovori
+1
3 2
Uporabnik1884443
07. 10. 2026 15.17
Razumem, da nekateri, ki niso dovolj seznanjeni, nasedajo napačni interpretaciji zakona o parlamentarni preiskavi. Da pa ne razumejo učitelji (ali pa posegajo po zlorabi javnosti) je milo rečeno žalostno, neverjetno oz. v zadnji nedopustno, absurdno! Šolniki bi pa res morali biti sposobni uporabljati svojo glavo, razumeti, kar preberejo (če sploh preberejo ). Sicer pa glede na mizerne rezultate merjenja funkcionalne pismenosti učencev, naj raje molčijo!
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-2
2 4
Slovener
07. 10. 2026 14.37
Še enkrat vprašam - Kaj imajo učitelji z referendumom ?
Odgovori
+2
3 1
Gašper15
07. 10. 2026 14.27
Sedaj se pa vidi kako pritiskajo Levi z vsemi mehanizmi celo šolstvo so prisilili da govorijo take. Sindikati pa pritiskajo da morajo podpisati vse kar si želijo Štrukel in ostali to pa je res in tudi v javni upravi zbirajo podpise in štejejo svoje. Šola nima nobene veze s tem in učitelji
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+3
4 1
Slovener
07. 10. 2026 14.19
Samo vprašam : Kaj hudiča imajo učitelji z novelo zakona o parlamentarni preiskavi ?
Odgovori
+1
2 1
Sixten Malmerfelt
07. 10. 2026 15.47
vzem tablete v keudru!
Odgovori
+1
1 0
Julijann
07. 10. 2026 14.07
Učitelji naj raje domislijo kako izboljšati podajanje snovi učencem, sploh v OŠ. In s tem sodelujejo pri reformi.
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-1
4 5
Smuuki
07. 10. 2026 13.59
Posel učiteljev je poučevati. Ko se tega dela naveličajo iz bilo katerega razloga se mirno zaposlijo v politiki če so izvoljeni. To da se kar bsak z vsem ukvarja je pa milo rečeno absurd. Učiteljem ni prav če se kdo drug vtika v njihovo delo. Tudi drugim ni prav če se vsak ki ima 5 minut časa vtika v njihovo delo. To je ustvarjanje kaosa. Ital p vemo kaj je cilj komunistov. Preprečevanje blaginje in reda v družbi. To je že leta 1943 povedal moša pijade na ustanovni skupščini v jajcu. Cel njegov govor je moč prebrati na spletu. Točno to počno tudi danes.
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+2
5 3
Beli brko
07. 10. 2026 14.06
Se strinjam. Učitelj, da podpisuje peticijo proti ni norma ampak zavržno dejanje. Vsi so zglajzali.
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+2
4 2
Bozjidar
07. 10. 2026 14.16
Ucitelji se borijo proti Mojci Skrinjar,ki ima traume iz mladosti,ker ni imela sadnega jogurta,ker je oce raje imel za pivo, pa niti mozganov nima za razmisljanje
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+4
5 1
Bozjidar
07. 10. 2026 14.17
Bravo,Jansa bi rad se solstvo privatiziral,ne vem cemu,nic ne bo odnesel v grob
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-1
2 3
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