'Je podpis peticije razlog, da se lahko osebo evidentira, razvršča, preverja?'

Mojca Škrinjar, vidna članica SDS, ki je bila letos imenovana za državno sekretarko na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, je omenjeno izjavo lani poleti zapisala na družbenih omrežjih.

V učiteljskih vrstah so na novinarski konferenci izrazili zaskrbljenost, da želijo njeni strankarski kolegi zakonodajo o parlamentarnih preiskavah spremeniti tako, da bodo od organizacij in skupin, ki organizirajo podpisovanje peticij, lahko "zahtevali sezname podpisnikov, brez da bi se te smele obrniti na ustavno sodišče za presojo, ali je zahteva zakonita ali ne".

"Ko se učitelj začne spraševati, ali bo njegovo državljansko udejstvovanje nekoč uporabljeno proti njemu, smo ustvarili okolje, ki ni združljivo s strokovno avtonomijo učiteljskega poklica," je izpostavila Danijela Makovec Radovan z ljubljanske filozofske fakultete.