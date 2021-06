V UKC Ljubljana bodo energetsko sanirali stavbe brez ustreznega hlajenja in izolacije

Delež vseh hlajenih objektov je več kot 40 odstotkov, so ocenili v UKC Ljubljana. Nove zgradbe so večinoma centralno hlajene, v starejših objektih pa je hlajenje urejeno le lokalno in v okviru tehničnih in finančnih zmožnosti. V slednjih imajo ob trenutnih visokih temperaturah bolniki in zaposleni težave pri prenašanju vročine.

Poleg zelo omejenega hlajenja so ti objekti tudi slabo izolirani in imajo zastarele in dotrajane inštalacije, ki ne dopuščajo novih priklopov električnih naprav, so še zapisali v UKC Ljubljana, kjer si želijo izboljšati pogoje za delo in bivanje s centralnim hlajenjem.