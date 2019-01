V UKC Ljubljana bolnike z gripo usmerjajo na infekcijsko kliniko

Na vseh intenzivnih terapijah, tako na Internistični prvi pomoči (IPP) kot na urgentnem kirurškem bloku in splošni nujni medicinski pomoči je stanje danes normalno in obravnavanje bolnikov po Šabedrovih besedah poteka tekoče.

Obiskali so tudi Center intenzivne internistične medicine (CIIM) z najtežjimi bolniki, kjer so pred dobrim tednom dni odprli dodatno sobo z dvema posteljama. "To nam je uspelo narediti tako, da smo začasno prerazporedili kader zdravstvene nege iz drugih intenzivnih terapij, saj se že kar nekaj časa srečujemo z velikim pomanjkanjem kadra na intenzivni terapiji 3. Sobe so polne, trenutno je 12 bolnikov, sta pa še prosti dve postelji na tem oddelku," je poudaril Šabeder.

Posebej je izpostavil, da zaradi naraščanja primerov gripe na večini oddelkov UKC Ljubljana velja omejitev obiskov, na določenih oddelkih pa tudi popolna prepoved. Na oddelkih je obisk omejen na eno zdravo osebo na 30 minut ali eno uro.

Tudi nadzorni zdravnik na IPP Gregor Mlinšek je potrdil, da je stanje v bolnišnici "pod kontrolo". "Ponoči in včeraj je bil naval bolnikov, kajti v tem zimskem času naraščajo okužbe dihal, ni vsaka takšna okužba gripa, od petka do zdaj smo pregledali okoli 100 bolnikov,"je dejal in dodal, da je bil pri pri vsakem desetem podan sum za gripo, pri polovici tudi dokazana gripa. To po njegovem pomeni, da je bila za približno pet odstotkov bolnikov, ki so prišli na IPP v zadnjih 36 urah, dokazana gripa.