V UKC Ljubljana in Maribor novi odmerki cepiva Janssen

V zadnjih dneh so zabeležili večji interes za cepljenje s cepivom Janssen in nekateri obiskovalci cepilnih mestih so se morali obrniti, saj je bilo povpraševanje po tem cepivu večje od zalog. Iz UKC Maribor in Ljubljana so sporočili, da so prejeli novih 500 odmerkov cepiva, kar naj bi zadostovalo za teden dni.

Iz UKC Maribor so sporočili, da so v njihovem cepilnem centru danes prejeli 500 enot cepiva podjetja Johnson & Johnson. "Kot običajno vabimo ljudi, da se brez predhodnega naročanja proti covidu-19 cepijo v našem cepilnem centru, pred stavbo Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor. Cepljenje poteka vsak delavnik od 8. do 22. ure in v soboto ter nedeljo od 8. do 18. ure. Za cepljene bomo pripravili tudi evropsko digitalno covidno potrdilo." PREBERI ŠE Vlada se trudi zagotoviti večje dobave cepiva Janssen UKC Ljubljana: Na zalogi dovolj odmerkov za teden dni Na cepilnem mestu UKC Ljubljana pa bo cepivo Janssen na voljo jutri med 11. in 14. uro. Trenutno imajo v Ljubljani na zalogi 500 odmerkov cepiva Janssen, kar pri pričakovani porabi zadostuje za en teden, so sporočili. V zadnjem tednu so opravili 2.419 cepljenj, med njimi 394 s cepivom Janssen. Do danes so v UKC Ljubljana opravili 36.662 cepljenj, med njimi 2.484 s cepivom Janssen. Glede na trenutno zanimanje in trende pričakujejo jutri na cepilnem mestu okoli 350 ljudi. icon-expand Cepivi AstraZeneca in Janssen FOTO: Dreamstime S prvim odmerkom cepljenih več kot 1.100.000 državljanov "Število apliciranih prvih odmerkov je preseglo 1.100.000, kar pomeni, da je z enim odmerkom trenutno cepljenih 52 odstotkov populacije oziroma 62 odstotkov starejših od 18 let. Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 55 odstotkov odraslih oziroma 46 odstotkov celotne populacije. Med starejšimi od 50 let je z enim odmerkom cepljenih 74 odstotkov oseb, z vsemi potrebnimi pa 67 odstotkov," je na vladni novinarski konferenci pojasnila Maja Bratuša.