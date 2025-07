V UKC Ljubljana iščejo fante, ki so pomagali hudo poškodovanemu kolesarju

V petek popoldne so trije fantje, stari med 13 in 14 let, našli hudo poškodovanega kolesarja. "Čeprav niso imeli svojih mobilnih telefonov, so se znašli in izkazali izjemno odgovornost, pogum ter čut za sočloveka," so v objavi na družbenem omrežju Facebook zapisali v UKC Ljubljana.

"Njihovo ravnanje je vredno vsega spoštovanja. S svojo iznajdljivostjo, prisebnostjo in vzornim sodelovanjem z reševalnimi službami so postavili zgled za vse nas – še posebej pa za svoje vrstnike," so še dodali in vse tri dečke povabili, naj se jim javijo. "Z veseljem bi jih povabili na ogled regijskega centra DSZ in se jim tudi osebno zahvalili za nesebično pomoč!"