V UKC Ljubljana normalno izvajajo posege in ambulantne preglede

Potrebne laboratorijske preiskave trenutno izvajajo v laboratoriju Bolnišnice Petra Držaja, Zdravstvenem domu Ljubljana, Onkološkem inštitutu in laboratoriju Slovenske vojske, so navedli v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Ocene stroškov izvajanja laboratorijskih preiskav na drugih lokacijah še ne morejo podati, prav tako tudi ne, koliko časa bo trajala sanacija poškodovanega stropa.

V centralnem laboratoriju se je povesila konstrukcija spuščenega stropa nad eno od laboratorijskih linij. Na tla je padlo nekaj stropnih plošč, a linija ni bila poškodovana, prav tako ne vzorci in tudi nihče od zaposlenih. Zaradi varnosti so laboratorij zaprli in takoj po dogodku pristopili k sanaciji.