V UKC Ljubljana odpovedi treh ortopedov

Da jim je prekipelo, so nam danes po telefonu potrdili vsi trije vrhunski strokovnjaki z oddelka za artroskopijo in športne poškodbe ortopedske klinike - gre za Klemna Stražarja , ki je tudi vodja oddelka, Oskarja Zupanca in Uroša Megliča , ki pa pred kamero niso želeli.

Skupni imenovalec njihove odločitve je novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki omejuje delo zdravnikov, delno tudi slabi pogoji dela. Nedavna odločitev Ustavnega sodišča, da je del zakona neustaven, ne spreminja ničesar, pravijo. Ker dva od njiju opravita večino operacij na ramenskem sklepu in vse posege na komolcu, tretji pa vse artroskopske posege na kolku, se odpira vprašanje, kdo bo torej z marcem prevzel oziroma obravnaval te paciente?

Iz ljubljanskega kliničnega centra so nam zgolj pisno in skopo odgovorili, da bodo tudi v prihodnje zagotovili, da bodo vse ortopedske operacijske kapacitete v celoti izkoriščene in program izveden - kako, sicer ni jasno - ter da načrtujejo izvajanje dodatnih programov. Po odhodu omenjene trojice bosta namreč na oddelku ostala le še dva strokovnjaka, eden tik pred upokojitvijo.

Kje bodo delali od marca naprej, trojica ni želela razkriti, so pa doslej dodatno delali v zasebni kliniki MD medicina, eden od njih ima tudi svojo zasebno ortopedsko ambulanto.