Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V UKC Ljubljana odpovedi treh ortopedov

Ljubljana , 07. 01. 2026 18.50 pred 1 uro 1 min branja 71

Avtor:
Tjaša Dugulin A.K.
Ortoped

Po štirih maksilofacialnih kirurgih ljubljanski klinični center zapuščajo še trije ortopedi. Odpoved so dali pred novim letom, od marca, ko se izteče dvomesečni odpovedni rok, pa bi bil lahko precej okrnjen program artroskopije.

Da jim je prekipelo, so nam danes po telefonu potrdili vsi trije vrhunski strokovnjaki z oddelka za artroskopijo in športne poškodbe ortopedske klinike - gre za Klemna Stražarja, ki je tudi vodja oddelka, Oskarja Zupanca in Uroša Megliča, ki pa pred kamero niso želeli.

Ortoped
Ortoped
FOTO: Shutterstock

Skupni imenovalec njihove odločitve je novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki omejuje delo zdravnikov, delno tudi slabi pogoji dela. Nedavna odločitev Ustavnega sodišča, da je del zakona neustaven, ne spreminja ničesar, pravijo. Ker dva od njiju opravita večino operacij na ramenskem sklepu in vse posege na komolcu, tretji pa vse artroskopske posege na kolku, se odpira vprašanje, kdo bo torej z marcem prevzel oziroma obravnaval te paciente?

Iz ljubljanskega kliničnega centra so nam zgolj pisno in skopo odgovorili, da bodo tudi v prihodnje zagotovili, da bodo vse ortopedske operacijske kapacitete v celoti izkoriščene in program izveden - kako, sicer ni jasno - ter da načrtujejo izvajanje dodatnih programov. Po odhodu omenjene trojice bosta namreč na oddelku ostala le še dva strokovnjaka, eden tik pred upokojitvijo.

Kje bodo delali od marca naprej, trojica ni želela razkriti, so pa doslej dodatno delali v zasebni kliniki MD medicina, eden od njih ima tudi svojo zasebno ortopedsko ambulanto.

ortopedi odpovedi

Apple po letih prevlade padel na drugo mesto

Rumena hiša pod skakalnico ima že 10 let slovenske rokavice

KOMENTARJI71

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
07. 01. 2026 20.26
Golobnjak je uničil zdravstvo.
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
07. 01. 2026 20.25
Malokdo bi se odločil za samoplačniški poseg. Rak rana so ordinacije s koncesijo, ki le trošijo denar na račun manj kompliciranih posegov.
Odgovori
-1
0 1
GUNDABAD
07. 01. 2026 20.22
kaj neso mogli več privat delat :) :)
Odgovori
-1
0 1
PoldeVeliki
07. 01. 2026 20.20
Golob pravi manj bo zdravnikov hitreje kot 30 dni do specialista.
Odgovori
+5
5 0
proofreader
07. 01. 2026 20.19
Koncesionarji so del javnega zdravstva. Če kdo predolgo čaka pa gre itak lahko v tujino in mora ZZZS povrniti stroške.
Odgovori
+3
3 0
PoldeVeliki
07. 01. 2026 20.19
Golobizem je uničenje vsega kar je dobrega.
Odgovori
+5
5 0
beuchat
07. 01. 2026 20.18
Vsaj tukaj je novinar malo sestel in videl, da trditi, da bodo trije zdravniki odsli, pa se to ne bo poznalo, cisto mimo. Na Siolu se to novinarjem ne zdi nic cudnega... Je se upanje za 24ur :)
Odgovori
+1
1 0
borko11111
07. 01. 2026 20.18
Bravo pernati in njegov zakon. Spet je skrajšal vrste.
Odgovori
+2
2 0
Duh8
07. 01. 2026 20.18
Sonce,morje,ples in kidanje. Kdo rabi dohtarja?
Odgovori
+1
1 0
GUNDABAD
07. 01. 2026 20.23
Ja lohku grejo na Dars kidat :)
Odgovori
0 0
proofreader
07. 01. 2026 20.18
Hvala, Robi. Hvala, Valentina.
Odgovori
+4
4 0
Iqos
07. 01. 2026 20.17
Ti so se že pre samo štempljat hodil in plačo vlekli. Včasih se jim še to ni dalo,so jih mogli vratarji al pa varnostniki. Tako,da zaradi tega kakšnih sprememb čakalnih vrst ni za pričakovat. So pa ostali brez lepega in lahko prisluženega zaslužka.
Odgovori
+1
2 1
Anion6anion
07. 01. 2026 20.17
Pacientov ki bi imeli denar za privat zdravnike ko kmalu zmanjkalo. Če bo vse gospodarstvo le na minimalni plači si privat zdravnika ne bo mogoče privoščiti. Kaj bodo storili takrat?
Odgovori
+1
2 1
BBcc
07. 01. 2026 20.25
To je začeten poskus izsiljevanja zdravnikov. Na koncu bodo nazaj v javnem vsaj večina.
Odgovori
0 0
MasteRbee
07. 01. 2026 20.15
Čakalne dobe v zdravstvu so nedopustno dolge. Kmalu bodo neskončno.
Odgovori
+3
4 1
proofreader
07. 01. 2026 20.14
Robi uspešno čisti dvoživke. Jenull in Keber sijeta od sreče.
Odgovori
+4
4 0
BBcc
07. 01. 2026 20.16
Janša pa je zaščitnik takšni dvoživkarskih elit. Sramota.
Odgovori
-6
0 6
Dobruška vas -Đžema
07. 01. 2026 20.14
Zdaj ,ko imamo Robija mi zdravnikov ne potrebujemo.
Odgovori
+2
5 3
medusa
07. 01. 2026 20.14
Cestitke ministrici!👍Bravo!Naj vsi spokajo,da se bos stuporamo rezala bolnikom v ksiht 👏👏👏
Odgovori
+5
6 1
obožeobože
07. 01. 2026 20.11
Dr. FAJON. V roku 1 meseca ste na vrsti🤣🤣🤣.
Odgovori
+9
9 0
Macesen
07. 01. 2026 20.09
Golob zavestno vse uničuje.
Odgovori
+6
9 3
BBcc
07. 01. 2026 20.18
To je posledica podpiranje dvoživk. Sedaj so si nagrabili denarja. In en ima že svojo kliniko. Dvoživkarji umetno ustvarjajo čakal e vrste.
Odgovori
0 0
genius2013
07. 01. 2026 20.09
Rdeče kaviar socialiste to ne boli, oni itak hodijo k privatnikom.. Za rajo jih pa ne briga.. Futrajo svoje ovčice s sovraštvom do vseh, ki so sposobni preživet brez države.. Obenem pa nagrajujejo NVO mešalce megle, tu pa ni finančnih omejitev.. Holob nam je postregel s trditvijo, da kdor operira še v popoldanskem času daljša čakalne vrste, to je pamet "vrhunskega managerja"..
Odgovori
+10
10 0
Rožle Patriot
07. 01. 2026 20.08
Požrešna lewaška vlada bo spravila zdravstvo čisto na kolena ... !!!
Odgovori
+6
8 2
BBcc
07. 01. 2026 20.20
Požrešni so zdravniki. Eden ima celo svojo kliniko, ki jo je zaslužil kot dvoživkar. Prvič z ne delo v javnem in potem je opravil delo privat in spet zaslužil.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Bivša mis športa pričakuje prvega otroka
Bivša mis športa pričakuje prvega otroka
100 doma šolanih otrok ne opravi izpitov
100 doma šolanih otrok ne opravi izpitov
zadovoljna
Portal
Še ena znana Slovenka letos pričakuje dojenčka
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Za njegovo pozornost je konja zajahala kar v bikiniju
Za njegovo pozornost je konja zajahala kar v bikiniju
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
vizita
Portal
Diagnoza, ki je ni pričakovala
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
cekin
Portal
Kovanci, ki vam lahko prinesejo bogastvo
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Ne pozabite na to olajšavo!
Ne pozabite na to olajšavo!
moskisvet
Portal
Gordon Ramsay na hčerini poroki spravil svate v jok
Sladkor in možgani: kaj se zgodi, ko ga zaužijemo preveč?
Sladkor in možgani: kaj se zgodi, ko ga zaužijemo preveč?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Našli so jo mrtvo
Našli so jo mrtvo
dominvrt
Portal
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
okusno
Portal
Okusna zimska jed z avstrijskih smučišč
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
To je najbolj iskani recept leta 2025
To je najbolj iskani recept leta 2025
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
voyo
Portal
Izgubljeno mesto
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445