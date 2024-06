V UKC Ljubljana odprli prenovljene prostore oddelka za hematologijo

"Mogoče se to zdi nekaj malega, vendar gre za vzpostavljanje razmer, ki jih do zdaj v Sloveniji še nismo imeli. Vsi bolniki, ki se sedaj zdravijo na hematološkem oddelku, imajo možnost zdravljenja v bolj aseptičnih pogojih z manjšo verjetnostjo okužb," je dejal Marko Jug. Prepričan je, da bodo po zaslugi obnove bistveno izboljšali kakovost bivanja bolnikov, ki se do sedaj niso mogli tuširati zaradi možnosti okužb.

Vse kopalnice so bile sanirane z materiali, ki ne omogočajo razvoja bakterij, na novo pa so uredili tudi odtoke, ki povečajo pretočnost odtekanja vode in preprečujejo vnos bakterij v prostor. Ob prenovi so po besedah predstojnika kliničnega oddelka za hematologijo Sama Zvera prejeli tudi donacijo novih televizorjev in omaric za bolnike.