V UKC Ljubljana odprli prenovljeno stavbo nekdanjega Zavoda za varstvo pri delu

V prenovljeno stavbo, ki se nahaja za glavno stavbo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ob otroškem igrišču pediatrične klinike, so preselili tudi enoto za elektronsko arhiviranje službe za upravljanje z dokumentarnim gradivom ter uredili zdravniške in dežurne sobe ter pisarne za interno in kirurško kliniko, ki so potrebne v času prenove druge osmine glavne bolnišnične stavbe. V tretje nadstropje bodo iz glavne stavbe preselili katedre medicinske fakultete in s tem omogočili več dejavnosti v kliniki. Kasneje se bo v stavbo vselil tudi del kliničnega oddelka za hematologijo.

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je dejal, da je UKC Ljubljana postal lastnik stavbe v začetku tega tisočletja, leta 2008 pa so opravili statično sanacijo objekta. Do epidemije covida-19 je objekt sameval, nato so v pritličju uredili ambulante za covid-19, po epidemiji pa jih uporabljajo za nevrološko dejavnost in dejavnost urgentne ambulante infekcijske klinike.

"K sreči smo pred letom dni prejeli sredstva, približno milijon evrov iz sklada za okrevanje in odpornost ter dodatnih pet milijonov evrov z ministrstva za zdravje, in ob vložku UKC Ljubljana v višini približno milijon evrov uspeli popolnoma obnoviti, energetsko sanirati in celovito prenoviti 3300 kvadratnih metrov velik objekt," je povedal. Vrednost prenove je znašala 6,1 milijonov evrov z DDV.

Poudaril je, da je projekt ključen, da se lahko izvede celovita obnova glavne stavbe. Začetek selitve v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe je predviden 31. julija, in sicer v celoti, ne po nadstropjih, kot so načrtovali najprej. Prenova druge osmine glavne stavbe se je sicer že začela.

Predstojnik kliničnega oddelka za nefrologijo in centra za transplantacijo ledvic Miha Arnol je ob odprtju dejal, da je zelo vesel in ponosen, da so pridobili povsem nove prostore. "S tem je naš prostor postal pravi center, kjer lahko oskrbimo vse naše bolnike, ko čakajo na presaditev, ko jih pripravljamo na presaditev in ko jih po presaditvi ledvice dolgoročno vodimo celo življenje," je povedal. Dodal je, da bodo novi prostori pomembno izboljšali kakovost in varnost obravnave njihovih pacientov in izboljšali pogoje dela za osebje.

V novih prostorih so ambulante, dnevni hospital, administrativni prostori in povezava z zavodom Slovenija-transplant in ustanovo Eurotransplant. Arnol je dodal, da obravnavajo vse slovenske bolnike s presajeno ledvico, ki jih je trenutno okoli 850, in skrbijo za dializne paciente, ki še čakajo na nov organ, ki jih je v obravnavi več kot 100. Letno sicer opravijo približno 50 transplantacij ledvic.

Predstojnik kliničnega oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Tomislav Mirković pa je dejal, da so največji klinični oddelek v kliničnem centru, a so bili doslej "razmetani na petih različnih mestih". Odslej bodo vodstvo oddelka in podporne službe združeni v istem prostoru, kar bo omogočilo veliko lažjo komunikacijo, uredili so tudi dežurne sobe, lokacijsko pa so blizu centralnemu operacijskemu bloku, kjer izvajajo dejavnost.

Ob tem v UKC Ljubljana zaključujejo zadnjo fazo prenove urgentnega kirurškega bloka, s katero bo projekt celovite prenove urgentnih prostorov po 20 letih dokončno zaključen. Gre za del, v katerem bo šest novih operacijskih dvoran z novo sodobno opremo. Prenovo bodo predvidoma zaključili avgusta.

Pridobili so tudi nov aparat za računalniško tomografijo (CT), in sicer photon-counting CT, ki pretvori vsak rentgenski foton v električni signal, kar omogoča nižjo izpostavljenost sevanju, je pojasnil Jug. V operacijskih dvoranah bo nova pridobitev tudi angiograf.

Jug sicer ne glede na novo vlado pričakuje nadaljevanje aktualnih investicij. "Mislim, da politični obrat v zdravstvu ne more, ne sme in tudi ne bo vplival na razvoj UKC," je povedal. Dodal je, da je UKC Ljubljana organizacija, ki je ključna za vsakega izmed nas, zato mora maksimalno delovati, interes pa mora biti, da je vrhunsko opremljen.

Po njegovih besedah gradnja infekcijske klinike napreduje skladno s planom, v polnem teku je tudi druga faza infekcijske klinike, ki predvideva gradnjo klinike za gastroenterologijo. Načrtujejo tudi nadaljevanje prenove prostorov v DTS Sever, v katerih so bili nameščeni kovidni bolniki. Zaključili pa so prenovo vseh osmih dvigal v glavni stavbi bolnišnice ter vgradili dve požarni dvigali.