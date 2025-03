Opečena Makedonca na poti v ljubljanski UKC

Slovenija bo po požaru v nočnem klubu v Severni Makedoniji, v katerem je umrlo 59 ljudi, več kot 140 pa jih je bilo poškodovanih, na zdravljenje sprejela poškodovane s hudimi opeklinami, ki jih bodo v državo prepeljali z zrakoplovi Slovenske vojske, je danes na dopisni seji odločila vlada.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so ponudili zdravljenje dvema najhuje poškodovanima, je za Radio Slovenija dejal generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Marko Jug in dodal, da poškodovanca pričakujejo v večernih urah. V pripravljenosti so štirje kirurgi in ostalo osebje.