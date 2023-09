V UKC Ljubljana se po smrti otrok na zdravljenju v Izraelu začenja zunanji strokovni nadzor

V komisijo so imenovani en domači in dva tuja strokovnjaka s področja kardiovaskularne kirurgije, otroške kardiologije in otroške srčne kirurgije. Nadzor bo opravljen v roku 90 dni in bo vključeval tudi pripravo poročila s predlaganimi ukrepi. Predmet nadzora so strokovnost, kakovost in varnost dela v UKC pri zdravljenju v omenjenem primeru, so danes pojasnili v kliničnem centru.

Prejšnji teden je UKC in pediatrično kliniko obiskal tudi predsednik vlade Robert Golob, ki opravlja funkcijo zdravstvenega ministra. V izjavi za medije je dejal, da bo ministrstvo v primeru počakalo na rezultate zunanjega strokovnega nadzora, šele nato se bodo opredelili in sprožili ukrepe.