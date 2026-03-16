Slovenija

V UKC Ljubljana zavračajo očitke o katastrofalnih razmerah

Ljubljana, 16. 03. 2026 18.04 pred 36 minutami 2 min branja 12

Avtor:
STA M.V.
Ljubljanski klinični center

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je zaradi vdora vode ob nalivu prišlo do poškodbe dveh stropnih plošč v še neobnovljenem delu stranskega hodnika proti urgenci. V dogodku ni bil nihče poškodovan, stanje sanirajo in nima vpliva na delovanje urgence. Ob tem so zavrnili očitke o katastrofalnih razmerah v kliničnem centru.

Na družbenih omrežjih krožijo posnetki in fotografije, ki naj bi dokazovali katastrofalne razmere v UKC Ljubljana, med drugim, da se soočajo s "sesedenimi stropi in poplavljenimi hodniki, pokvarjenimi dvigali ter ščurki in podganami". "V UKC Ljubljana smo zgroženi nad manipulacijami in lažnimi informacijami, ki jih o UKC Ljubljana širijo nekateri vplivneži, nekateri mediji pa jih nekritično povzemajo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Sporočili so, da je res prišlo do poškodbe stropnih plošč v delu neobnovljenega hodnika, kar pa ne vpliva na delovanje urgence. Ob tem so zatrdili, da trenutno ne zaznavajo porasta primerov podgan in ščurkov ter da redno izvajajo deratizacijo in dezinsekcijo.

"Ne moremo se znebiti občutka, da gre za poskus načrtne manipulacije ter diskreditacije, in upamo, da ne s političnim ozadjem. Taka ravnanja obsojamo in v kolikor bo potrebno, bomo za zaščito ugleda ustanove sprožili ustrezne postopke," so se odzvali na različne objave na družabnih omrežjih.

Zapisali so, da v UKC Ljubljana po tridesetih letih neinvestiranja poteka obsežna infrastrukturna prenova. Med drugim je zaključena prenova 50 let starih dvigal v glavni bolnišnični stavbi, ki delujejo brezhibno, zaključuje se tudi prenova prve osmine glavne stavbe, poleti pa bodo zaključili prenovo urgentnega kirurškega bloka.

"Poudarjamo, da je naša prioriteta zdravljenje ter varnost pacientov in zaposlenih, v kar vlagamo vse svoje napore. Zato prosimo vse, ki bi zaznali kakršen koli odklon, da o tem takoj obvestijo pristojne službe in vodstvo UKC Ljubljana, da lahko ukrepamo in zaščitimo paciente in zaposlene," so še sporočili.

ukc razmere vdor vode

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

borjac
16. 03. 2026 18.42
Takoj ko slišim naziv vplivnež ali vplivnica mi gre na bruhanje , tem "vplivnežem bi morali nabiti 80% davke " in potem ne bi bilo več njihovih LAŽI , izkoriščevanje človeške neumnosti in izkoriščevalcev.
Odgovori
+1
1 0
Stojadina-sportiva
16. 03. 2026 18.41
A niso bili teoretiki zarot? Aja za one se je izkazalo, da imajo v večini prav kar napovedo...
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
16. 03. 2026 18.40
Laže tamala Debevčeva iz Tržiča.
Odgovori
-1
0 1
cekinar
16. 03. 2026 18.39
jufko sam sebi pljuva v skledo.
Odgovori
+0
1 1
Jerry321
16. 03. 2026 18.33
Ja, saj se ve katerih farb so ti vplivneži! Izraelskih pa sdsovskih!! Vse samo da povzročajo slabo klimo in poskušajo vsee prikazat v slabi luči, upajoč na dober rezultat v nedeljo!!!
Odgovori
+0
4 4
Bombardirc1
16. 03. 2026 18.30
Desni vplivneži tipa macarol, cavazza s temuja hahaha...
Odgovori
-3
0 3
marakeech
16. 03. 2026 18.29
Iz prve roke vem kaksno je stanje v ukcju. Ta clanek je samo neki nabijanje. Postelje katastrofa. Prostori se iz casov jugoslavije. Sramota od drzave, da v takem zdravijo ljudi. Sestram in zdravnikom pa kapo dol.
Odgovori
+8
8 0
natas999
16. 03. 2026 18.24
bolnike vprašajte,je še veliko slabše!!!
Odgovori
+3
4 1
Hugh_Mungus
16. 03. 2026 18.17
"vplivneži" 🤢
Odgovori
+1
2 1
Greznica
16. 03. 2026 18.14
in kateri vplivneži so to širili? imena?
Odgovori
+3
4 1
kolibri370
16. 03. 2026 18.27
Iz preverjenih virov
Odgovori
+1
1 0
marakeech
16. 03. 2026 18.29
Nepridiprav. Zanimivo, da eni zivite v jami in ne berete drugega kot 24zr
Odgovori
+0
1 1
