V UKC Ljubljana zavračajo očitke o katastrofalnih razmerah

Na družbenih omrežjih krožijo posnetki in fotografije, ki naj bi dokazovali katastrofalne razmere v UKC Ljubljana, med drugim, da se soočajo s "sesedenimi stropi in poplavljenimi hodniki, pokvarjenimi dvigali ter ščurki in podganami". "V UKC Ljubljana smo zgroženi nad manipulacijami in lažnimi informacijami, ki jih o UKC Ljubljana širijo nekateri vplivneži, nekateri mediji pa jih nekritično povzemajo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Sporočili so, da je res prišlo do poškodbe stropnih plošč v delu neobnovljenega hodnika, kar pa ne vpliva na delovanje urgence. Ob tem so zatrdili, da trenutno ne zaznavajo porasta primerov podgan in ščurkov ter da redno izvajajo deratizacijo in dezinsekcijo.

"Ne moremo se znebiti občutka, da gre za poskus načrtne manipulacije ter diskreditacije, in upamo, da ne s političnim ozadjem. Taka ravnanja obsojamo in v kolikor bo potrebno, bomo za zaščito ugleda ustanove sprožili ustrezne postopke," so se odzvali na različne objave na družabnih omrežjih.

Zapisali so, da v UKC Ljubljana po tridesetih letih neinvestiranja poteka obsežna infrastrukturna prenova. Med drugim je zaključena prenova 50 let starih dvigal v glavni bolnišnični stavbi, ki delujejo brezhibno, zaključuje se tudi prenova prve osmine glavne stavbe, poleti pa bodo zaključili prenovo urgentnega kirurškega bloka.

"Poudarjamo, da je naša prioriteta zdravljenje ter varnost pacientov in zaposlenih, v kar vlagamo vse svoje napore. Zato prosimo vse, ki bi zaznali kakršen koli odklon, da o tem takoj obvestijo pristojne službe in vodstvo UKC Ljubljana, da lahko ukrepamo in zaščitimo paciente in zaposlene," so še sporočili.