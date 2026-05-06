V UKC Maribor naj ne bi delovala klima: v operacijskih dvoranah neznosna vročina

Neuradno smo izvedeli, da gre za izpad klimatizacijskega oziroma prezračevalnega sistema v 12 operacijskih dvoranah. Težava pa naj bi bila pri nakupu plina, ključnega za učinkovito delovanje. Takšno stanje naj bi ostalo še najmanj 10 dni – šele takrat naj bi ga UKC-ju dostavili.

To pa pomeni še skoraj dva tedna zahtevnega kirurškega dela v težkih pogojih – za zdravnike ter instrumentarje, ki opravljajo tudi do osemurne operacije.

Ter seveda za paciente, ki jim, tako pravijo naši viri, znoj zdravstvenega osebja skorajda kaplja v odprte rane.

Kako je v tem pogledu poskrbljeno za varnost in kdo bo odgovarjal za morebitne napake, ki bi se lahko zgodile ob takšnih pogojih? Na ta vprašanja nam v UKC-ju danes niso odgovorili.