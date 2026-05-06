Slovenija

V UKC Maribor naj ne bi delovala klima: v operacijskih dvoranah neznosna vročina

Maribor , 06. 05. 2026 19.26 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
Tina Švajger
Temperature v UKC Maribor

Težave v mariborskem kliničnem centru. Kot smo neuradno izvedeli, v operacijskih dvoranah ne delujejo klimatske naprave. V operacijskih prostorih bi morala biti temperatura med 18 in 21 stopinjami Celzija, zdaj pa je skoraj 10 stopinj višja. Zakaj so odpovedale klime in kaj to pomeni za varnost bolnikov?

Neuradno smo izvedeli, da gre za izpad klimatizacijskega oziroma prezračevalnega sistema v 12 operacijskih dvoranah. Težava pa naj bi bila pri nakupu plina, ključnega za učinkovito delovanje. Takšno stanje naj bi ostalo še najmanj 10 dni – šele takrat naj bi ga UKC-ju dostavili.

Temperature v UKC Maribor
Temperature v UKC Maribor
FOTO: Bralka

To pa pomeni še skoraj dva tedna zahtevnega kirurškega dela v težkih pogojih – za zdravnike ter instrumentarje, ki opravljajo tudi do osemurne operacije.

Ter seveda za paciente, ki jim, tako pravijo naši viri, znoj zdravstvenega osebja skorajda kaplja v odprte rane.

Kako je v tem pogledu poskrbljeno za varnost in kdo bo odgovarjal za morebitne napake, ki bi se lahko zgodile ob takšnih pogojih? Na ta vprašanja nam v UKC-ju danes niso odgovorili.

UKC Maribor klimatske naprave zdravstvo operacije

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prince of persia
06. 05. 2026 20.40
Res je! Iz prve roke! SRAMOTA da dedek star 71 let samo zaradi tega ker je Svobodnjak vodi UKC MB!!!
Odgovori
0 0
Misika1967
06. 05. 2026 20.31
Bo jansa porihtal,da bodo se na op.pomrli. evtanatija po nsi in sds
Odgovori
+0
1 1
U1751349216299
06. 05. 2026 20.26
pa piše minus 30
Odgovori
+1
2 1
nagec123
06. 05. 2026 19.57
In to je treba dati na tv, da se odgovorni začnejo premikati? A smo normalni?
Odgovori
+3
3 0
boslo
06. 05. 2026 20.25
Direktor je še na dopustu s svojim šefom Golobom
Odgovori
+0
1 1
