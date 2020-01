V UKC Maribor našteli že 182 vitezov krvodajalstva

V Sloveniji imamo veliko vitezov, ki pomagajo reševati življenja, a tega ne obešajo na velik zvon. To so namreč vitezi krvodajalstva, ki ta naziv prejmejo, ko kri darujejo vsaj 100-krat. V Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor so jih našteli že 182. Neprecenljiva je tudi pomoč predstavnikov Rdečega križa in vseh ostalih, ki prispevajo k zagotavljanju varne in zadostne preskrbe s krvjo.