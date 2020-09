V UKC Maribor pokajo po šivih, sestre na sprejemu deležne tudi groženj

Predstavniki kliničnega centra in Mestne občine Maribor so v današnji izjavi za medije opozorili javnost, da covida-19 ne gre podcenjevati, zato naj ljudje spoštujejo ukrepe za preprečevanje širjenja tega virusa. Položaj je namreč že težko obvladljiv.

"Ne želim strašiti, vendar so pred nami meseci oziroma tedni, ko moramo resnično pametno in odgovorno ravnati in se držati ukrepov, če želimo omejiti val, ki prihaja, in omogočiti zdravstvu, šolstvu in vsem ostalim, da bodo delovali normalno," je poudarila predstojnica oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja Nina Gorišek Miksić.

Od sredine septembra je velik porast hospitaliziranih bolnikov zaradi težjega poteka koronavirusne bolezni."Kapacitete, ki jih imamo na razpolago v UKC Maribor, so se že zapolnile in tako bolnike usmerjamo v druge covid bolnišnice," je pojasnila.

Na covid oddelku so od julija zdravili 75 bolnikov z novim koronavirusom, starih od 25 do 95 let, povprečna starost je 68 let. Pet bolnikov je zaradi zapletov ob koronavirusni bolezni umrlo.