Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V UKC Maribor položili temeljni kamen za novo infekcijsko kliniko

Maribor, 10. 03. 2026 14.43 pred 1 uro 3 min branja 10

Avtor:
STA N.L.
V UKC Maribor položili temeljni kamen za novo infekcijsko kliniko

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so po več zapletih z razpisi le položili temeljni kamen za gradnjo nove stavbe infekcijske klinike. Dogodka sta se udeležila tudi premier Robert Golob in zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel, ki sta si pred tem ogledala še prenovljene prostore negovalne bolnišnice na Pohorju.

Potem ko so bile tudi na ponovljenem razpisu vse tri prejete ponudbe previsoke, je urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu začel konkurenčni postopek s pogajanji s podjetjem GH Holding, ki je oddal najnižjo ponudbo v višini 85,5 milijona evrov z DDV in je tudi edini izpolnjeval tehnične pogoje iz razpisa.

Kot je danes povedal direktor urada Ivan Osrečki, so pogajanja zaključili v petek in sklenili posel v vrednosti 83,5 milijona. Po njegovih besedah bodo z uvedbo v delo začeli v dveh tednih, takoj ko bodo izpolnjene še zadnje zahteve iz pogodbe in bančna garancija. Gradnja bo potekala dve leti in pol, kar pomeni, da sprva načrtovanega roka do konca leta 2027 ne bodo ujeli. Ob tem je zagotovil, da so sredstva za gradnjo in opremo zagotovljena.

Direktor GH Holdinga Blaž Miklavčič je ob tem pojasnil, da jim je uspelo skleniti kompromis, vseeno pa so projekt optimizirali tako, da bodo bolniki in zaposleni dobili takšen objekt, kjer bodo lahko učinkovito zdravili in reševali življenja.

Da bodo končno dobili sodoben objekt, ki jim bo pomagal zdraviti bolnike z okužbami, ne le v obdobju morebitnih pandemij, pač pa tudi sicer, je poudaril direktor UKC Maribor Vojko Flis in ob tem spomnil na opozorila infektologov, da kužne bolezni postajajo vse bolj odporne. "Seveda bo investicija tudi razbremenila druge prostore v ustanovi, kamor smo zdaj razpršeno preselili infekcijski oddelek," je še dodal Flis.

Premier Golob je spomnil, da je krepitev javnega zdravstvenega sistema prva prioriteta vlade, zato v tem trenutku po vsej državi poteka 60 investicij v višini 800 milijonov evrov, od tega samo v Mariboru za več kot 200 milijonov evrov. "To kaže, da Maribora in regije niti približno ne zapostavljamo, ko govorimo o krepitvi javnega zdravstvenega sistema," je dejal premier.

Ministrica Prevolnik Rupel je prav tako poudarila, da se investicijski cikel v Mariboru nadaljuje. Danes so si namreč ogledali tudi bodočo negovalno bolnišnico na Pohorju, glede infekcijske klinike pa je dejala, da bo stavba zelo sodobna.

Dotrajani oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki je predstavljal najstarejši objekt znotraj UKC Maribor, so decembra 2023 izpraznili in nato v začetku leta 2024 porušili. Za čas do izgradnje nove klinike so oddelek preselili v prostore oddelka za psihiatrijo, kjer pa je dejavnost močno utesnjena in zato tamkajšnji zaposleni in bolniki težko čakajo na novo stavbo.

To je potrdila tudi predstojnica oddelka Božena Kotnik Kevorkijan, ki je izrazila veselje, da se je končno premaknilo in da bodo dočakali novo stavbo. Še bolj bodo nove stavbe po njenem veseli bolniki, ki bodo imeli enake bivalne pogoje kot drugje po Sloveniji.

Negovalna bolnišnica pa bi lahko prve bolnike po besedah strokovne direktorice UKC Maribor Nataše Marčun Varda sprejela čez tri mesece. Prostore so uredili v objektu nekdanjega dislociranega oddelka za pljučne bolezni na Pohorju, ki so ga pred štirimi leti preselili v matično enoto v Mariboru.

Investicija je po njenih besedah vredna dobrih deset milijonov evrov, z njo pa bodo pridobili oddelek s približno 50 posteljami, kjer bodo lahko bolniki, ki ne potrebujejo več aktivnega zdravljenja, niso pa še pri močeh za domačo oskrbo, okrevali ob negi medicinskega osebja.

UKC Maribor infekcijska klinika gradnja Robert Golob

Na 100-odstotno slovenskih živilih kmalu tudi slovenska zastava

Iran grozi Trumpu: Pazite, da ne boste eliminirani

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
VladdyDaddy
10. 03. 2026 16.32
Danes nova klinika, jutri drugi tir, tik pred volitvami še druga cev karavanškega predora. Ni naključje, da so vsi takšni dogodki in odprtja slučajno brez kakršne koli povezave v tednih tik pred volitvami.
Odgovori
+1
1 0
boslo
10. 03. 2026 16.00
Kam je padel ta portal, redki so članki, kjer se da komentirat. Svoboda govora pa to...
Odgovori
+2
3 1
Delavec_Slo
10. 03. 2026 15.57
Spet se slini pred volitvami, nič ne bo ,SDS IN SNS!!!!
Odgovori
+4
6 2
kmkm
10. 03. 2026 16.08
nekaj se je sliniti na plakatih nekaj pa na dejanjih, ki jih lahko pokažeš pa kaj ti sploh pišem itak ne veš zakaj se gre!
Odgovori
+1
1 0
Bella Ciao1
10. 03. 2026 15.56
A to sta zopet JJ in Logar zrihtala? Njuna 15 klinika!!!! Aja ..14 jih je v Avstraliji.
Odgovori
+3
3 0
Žmavc
10. 03. 2026 15.51
Eeeee, Golube, Golube... Štiri leta nič, sedaj pred volitvami pa vse na silo. Ne verjamem ti niti besede. Rek "lažeš kot pes teče" bomo spremenili v "lažeš kot Golob serje".
Odgovori
+4
6 2
kmkm
10. 03. 2026 16.10
ja res bolnico na Pohorju so zgradili v pičlih 14 dneh se vidi intelekt kakega premoreš!
Odgovori
-2
1 3
Anion6anion
10. 03. 2026 15.41
S vas ni sram da polagate temeljni kamen gradnji ki zamuja že najmanj 20 let.
Odgovori
+2
5 3
kmkm
10. 03. 2026 16.10
še sam sebe ne razumeš verjetno!
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Dan mučenikov: darila, ki jih moški res želijo
Dan mučenikov: darila, ki jih moški res želijo
Petra Parovel iskreno: "Tokrat bom poslušala sebe"
Petra Parovel iskreno: "Tokrat bom poslušala sebe"
zadovoljna
Portal
Osvojite srečanje s trenutno našim najboljšim smučarskim skakalcem
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
vizita
Portal
Regrat kot 'naravni statin'? Kaj pravi znanost o vplivu na holesterol
Najpogostejše napake pri hujšanju spomladi: zakaj kilogrami ne gredo nikamor
Najpogostejše napake pri hujšanju spomladi: zakaj kilogrami ne gredo nikamor
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Tiha bolezen brez simptomov
Tiha bolezen brez simptomov
cekin
Portal
Kam selijo bogastvo iz Dubaja in Abu Dabija?
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
moskisvet
Portal
Par, ki kljubuje stereotipu, da mora biti moški višji od ženske
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Dan mučenikov: bi morali moške obdarovati?
Dan mučenikov: bi morali moške obdarovati?
dominvrt
Portal
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Trik za daljšo obstojnost česna
Trik za daljšo obstojnost česna
okusno
Portal
Starodavno živilo z izjemnimi učinki na zdravje
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
15-minutno kosilo iz ene ponve
15-minutno kosilo iz ene ponve
voyo
Portal
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564