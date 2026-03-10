V UKC Maribor položili temeljni kamen za novo infekcijsko kliniko

Potem ko so bile tudi na ponovljenem razpisu vse tri prejete ponudbe previsoke, je urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu začel konkurenčni postopek s pogajanji s podjetjem GH Holding, ki je oddal najnižjo ponudbo v višini 85,5 milijona evrov z DDV in je tudi edini izpolnjeval tehnične pogoje iz razpisa.
Kot je danes povedal direktor urada Ivan Osrečki, so pogajanja zaključili v petek in sklenili posel v vrednosti 83,5 milijona. Po njegovih besedah bodo z uvedbo v delo začeli v dveh tednih, takoj ko bodo izpolnjene še zadnje zahteve iz pogodbe in bančna garancija. Gradnja bo potekala dve leti in pol, kar pomeni, da sprva načrtovanega roka do konca leta 2027 ne bodo ujeli. Ob tem je zagotovil, da so sredstva za gradnjo in opremo zagotovljena.
Direktor GH Holdinga Blaž Miklavčič je ob tem pojasnil, da jim je uspelo skleniti kompromis, vseeno pa so projekt optimizirali tako, da bodo bolniki in zaposleni dobili takšen objekt, kjer bodo lahko učinkovito zdravili in reševali življenja.
Da bodo končno dobili sodoben objekt, ki jim bo pomagal zdraviti bolnike z okužbami, ne le v obdobju morebitnih pandemij, pač pa tudi sicer, je poudaril direktor UKC Maribor Vojko Flis in ob tem spomnil na opozorila infektologov, da kužne bolezni postajajo vse bolj odporne. "Seveda bo investicija tudi razbremenila druge prostore v ustanovi, kamor smo zdaj razpršeno preselili infekcijski oddelek," je še dodal Flis.
Premier Golob je spomnil, da je krepitev javnega zdravstvenega sistema prva prioriteta vlade, zato v tem trenutku po vsej državi poteka 60 investicij v višini 800 milijonov evrov, od tega samo v Mariboru za več kot 200 milijonov evrov. "To kaže, da Maribora in regije niti približno ne zapostavljamo, ko govorimo o krepitvi javnega zdravstvenega sistema," je dejal premier.
Ministrica Prevolnik Rupel je prav tako poudarila, da se investicijski cikel v Mariboru nadaljuje. Danes so si namreč ogledali tudi bodočo negovalno bolnišnico na Pohorju, glede infekcijske klinike pa je dejala, da bo stavba zelo sodobna.
Dotrajani oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki je predstavljal najstarejši objekt znotraj UKC Maribor, so decembra 2023 izpraznili in nato v začetku leta 2024 porušili. Za čas do izgradnje nove klinike so oddelek preselili v prostore oddelka za psihiatrijo, kjer pa je dejavnost močno utesnjena in zato tamkajšnji zaposleni in bolniki težko čakajo na novo stavbo.
To je potrdila tudi predstojnica oddelka Božena Kotnik Kevorkijan, ki je izrazila veselje, da se je končno premaknilo in da bodo dočakali novo stavbo. Še bolj bodo nove stavbe po njenem veseli bolniki, ki bodo imeli enake bivalne pogoje kot drugje po Sloveniji.
Negovalna bolnišnica pa bi lahko prve bolnike po besedah strokovne direktorice UKC Maribor Nataše Marčun Varda sprejela čez tri mesece. Prostore so uredili v objektu nekdanjega dislociranega oddelka za pljučne bolezni na Pohorju, ki so ga pred štirimi leti preselili v matično enoto v Mariboru.
Investicija je po njenih besedah vredna dobrih deset milijonov evrov, z njo pa bodo pridobili oddelek s približno 50 posteljami, kjer bodo lahko bolniki, ki ne potrebujejo več aktivnega zdravljenja, niso pa še pri močeh za domačo oskrbo, okrevali ob negi medicinskega osebja.
