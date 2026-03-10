V UKC Maribor položili temeljni kamen za novo infekcijsko kliniko

Potem ko so bile tudi na ponovljenem razpisu vse tri prejete ponudbe previsoke, je urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu začel konkurenčni postopek s pogajanji s podjetjem GH Holding, ki je oddal najnižjo ponudbo v višini 85,5 milijona evrov z DDV in je tudi edini izpolnjeval tehnične pogoje iz razpisa.

Kot je danes povedal direktor urada Ivan Osrečki, so pogajanja zaključili v petek in sklenili posel v vrednosti 83,5 milijona. Po njegovih besedah bodo z uvedbo v delo začeli v dveh tednih, takoj ko bodo izpolnjene še zadnje zahteve iz pogodbe in bančna garancija. Gradnja bo potekala dve leti in pol, kar pomeni, da sprva načrtovanega roka do konca leta 2027 ne bodo ujeli. Ob tem je zagotovil, da so sredstva za gradnjo in opremo zagotovljena.

Direktor GH Holdinga Blaž Miklavčič je ob tem pojasnil, da jim je uspelo skleniti kompromis, vseeno pa so projekt optimizirali tako, da bodo bolniki in zaposleni dobili takšen objekt, kjer bodo lahko učinkovito zdravili in reševali življenja.

Da bodo končno dobili sodoben objekt, ki jim bo pomagal zdraviti bolnike z okužbami, ne le v obdobju morebitnih pandemij, pač pa tudi sicer, je poudaril direktor UKC Maribor Vojko Flis in ob tem spomnil na opozorila infektologov, da kužne bolezni postajajo vse bolj odporne. "Seveda bo investicija tudi razbremenila druge prostore v ustanovi, kamor smo zdaj razpršeno preselili infekcijski oddelek," je še dodal Flis.