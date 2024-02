V UKC Maribor soglasja umaknilo 242, v UKC Ljubljana pa 198 zdravnikov

Umiki soglasij v obeh kliničnih centrih v veljavo stopijo po 30 dneh. V UKC Maribor so napovedali, da bodo tistim zdravnikom, ki so umaknili soglasja za nadurno delo, umaknili soglasja za delo drugje. Umik bo začel veljati istočasno kot umik soglasja za nadurno delo, so pojasnili.

"Vodstvo UKC Maribor se je sestalo z vodji klinik ter predstojniki oddelkov, kjer so se dogovorili, da so za organizacijo dela na posamezni kliniki oziroma oddelku zadolženi vodje klinik ter predstojniki posameznih oddelkov. Delo bodo organizirali na način, da bo potekalo čim bolj nemoteno," so poudarili.