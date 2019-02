V UKC Maribor izginilo za 300.000 evrov opreme in drobnega inventarja

Težave so med drugim s sledljivostjo prenosnih računalnikov, zato nameravajo v prihodnje uvesti osebne zadolžnice zanje. Prav tako nameravajo nabaviti sodobnejše naprave za skeniranje in boljše etikete z inventarnimi številkami, saj te, ki jih uporabljajo sedaj, odpadajo.

Uprava je predlagala tudi zaposlitev dveh inventaristov, ki bosta izvajala vsa dela, potrebna za obvladovanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja v UKC Maribor. Zaenkrat imajo za to le pol delovnega mesta, zato morajo opremo popisovati zaposleni na posameznih oddelkih. Po besedah članice sveta zavoda Mojce Dobnikje to nesprejemljivo, saj tudi zaradi tega prihaja do nedoslednosti. "Dejansko vzamemo zaposlenega stran od bolnika," je opozorila.

Sicer pa so člani sveta zavoda zadovoljni, da so v UKC Maribor končno le pristopili h gospodarnejšemu poslovanju. Na slabosti na tem področju je med drugim opozorila tudi zunanja revizija, izvedena v letu 2017.

"Svet zavoda že nekaj časa opozarja na potrebo po gospodarnem ravnanju z opremo, drobnim inventarjem in sredstvi za delo v UKC Maribor," je po seji povedal predsednik sveta zavoda Ljubo Germič. Pričakuje, da bo zaradi temeljitejšega nadzora nad opremo manj izgub in posledično boljše finančno poslovanje zavoda.

Svet zavoda je danes tudi obravnaval okvirni predlog sprememb statuta UKC Maribor, ki so ga predstavile strokovne službe kliničnega centra, in iz svojih članov imenoval komisijo, ki se bo podrobneje poglobila v to. Vodil jo bo podpredsednik sveta zavoda Mitja Hojs, v njej pa bosta sodelovala še člana Simon Trpin in Stanislava Naterer. Končni predlog naj bi izdelali do konca tega leta, zadnjo besedo pa bo imel celoten svet zavoda.

Spremembe se med drugim nanašajo na pogoje za razrešitev direktorja UKC Maribor, zasedbo delovnega mesta pomočnika direktorja UKC ter pristojnosti strokovnega direktorja.

Svet zavoda se je danes še seznanil s poročilom o izdanih soglasjih in sklenjenih podjemnih pogodbah z lastnimi zaposlenimi v lanskem letu. Po besedah pomočnika direktorja UKC Maribor Milana Soršaka gre za tri sklope pogodb, pri čemer je "najtežji" sklop pogodb za izvajanje dodatnih programov, ki pa so vsi finančno pokriti in plačani po realizaciji.