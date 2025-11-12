Svetli način
Slovenija

V UKC Maribor zaposlena delavca s ponarejeno diplomo, oba že odpustili

Maribor, 12. 11. 2025 11.11 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
50

Generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis je potrdil, da so zaradi odkritja ponarejenih diplom odpustili dva zaposlena na mariborskem kliničnem centru. Tam je sicer v minulih tednih potekalo več kriminalističnih preiskav, kriminalisti pa naj bi preiskave izvedli tudi v pisarni vodje kadrovske službe Andreje Hojnik Šlamberger in pisarni vodje investicij Petra Weissensteinerja. Kaznivega dejanja so osumljene štiri osebe.

Kot je v izjavi za javnost povedal generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis, so prvega delavca s ponarejeno diplomo odkrili po anonimni prijavi. Zatem so začeli preverjati diplome vseh zaposlenih in ugotovili, da ima ponarejeno diplomo še en njihov delavec. O slednjem je sicer prvi poročal RTV.

"Oba smo odpustili, nobeden od njiju pa ni delal na zdravstvenem področju. Bolniki niso bili ogroženi," je zagotovil Flis, ki je dodal, da preiskovalci zdaj ugotavljajo, kako so se diplome ponarejale.

UKC Maribor
UKC Maribor FOTO: Bobo

Kot poroča spletni časnik Večer, so sicer kriminalisti v minulih tednih na UKC Maribor izvedli več kriminalističnih preiskav. Po njihovih informacijah naj bi preiskave izvedli v pisarni vodje kadrovske službe Andreje Hojnik Šlamberger in pisarni vodje investicij Petra Weissensteinerja, preiskali pa naj bi tudi njune domove.

Šlambergerjeva naj bi bila po informacijah časnika obdolžena, da je zaposlila delavca s ponarejenimi diplomami, Weissensteiner, ki naj bi bil z delavcema v sorodstvenih vezeh, pa naj bi posredoval pri zaposlitvi obeh. Sicer pa naj bi po njihovih informacijah zoper Šlambergerjevo potekalo več kriminalističnih preiskav.

Kaznivih dejanj so osumljene štiri fizične osebe.

Zakaj verodostojnosti diplom niso preverili?

Kot je v izjavi pojasnil Flis, osebe, ki se prijavljajo na njihova delovna mesta, s seboj prinesejo pri notarju overjeno kopijo diplom. Notarji medtem po njegovih besedah izvirnikov ne preverjajo, ker da za to nimajo sredstev, temveč zgolj potrdijo, "da tisto, kar oseba prinese k njim, ustreza kopiji, ki jo izstavijo". Tudi na UKC doslej slednjega niso preverjali, so pa sedaj s tem pričeli, je zagotovil generalni direktor.

"Manjša težava je pri zdravstvenem osebju, saj imajo tako zdravniki kot medicinske sestre svoje zbornice in je tako mogoče zelo hitro ugotoviti, ali imajo veljavne licence oz. do kdaj. Večja težava je pri t. i. upravno-tehničnih službah, kar pa tudi rešujemo," je še zagotovil.

Preiskava še vedno poteka, kriminalisti pa so v okviru predkazenskega postopka zbirali obvestila in druge dokaze zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Hišne preiskave so sicer potekale na petih lokacijah, kot poroča Večer, pa so zasegli več predmetov, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem postopku.

ukc maribor diplome ponarejanje kriminalisti policija
a res1
12. 11. 2025 12.46
Kako imaš lahko pri nas diplomo ali nekaj specializerenega zdravnika pa slovensko ne razume????
ODGOVORI
0 0
Pomlad 88
12. 11. 2025 12.44
Koliko jih je kupil Masleša
ODGOVORI
0 0
Pomlad 88
12. 11. 2025 12.43
Pod to vlado je vse mogoče, zagotovo jih je še več
ODGOVORI
0 0
Iqos
12. 11. 2025 12.42
+1
Ko bi Banja Luka spregovorila,bi bla Slovenija brez diplomiranih sester.
ODGOVORI
1 0
brabusednet
12. 11. 2025 12.36
+1
Eto vam golobarskega direktorja svobode.
ODGOVORI
2 1
Colgate
12. 11. 2025 12.35
+2
Sumljive diplome iz Bosne, Srbije, Kosova in Makedonije
ODGOVORI
2 0
Pika Nogavička
12. 11. 2025 12.39
+1
Tudi z naših fakultet je ogromno kupljenih diplom, skrajni čas za komplet revizijo za 30 let nazaj
ODGOVORI
1 0
omega _v6
12. 11. 2025 12.29
+6
Kam smo prišli?? Ta vlada šikanira zdravstveno osebje zaposljuje pa take z kupljenimi diplomami v Sarajevu na bencinski črpalki tam je diplomo kupil tudi Masleša!! In zamislite si,da vas operira zdravnik z kuoljeno diplomo!?? Sploh veste kolikšne so vaše možnosti,da preživite??
ODGOVORI
7 1
Slovenska pomlad
12. 11. 2025 12.29
-2
Kaj pa SDS Marinič ..no tam jih je vse polno,ki imajo "izobrazbo" Jambrekovih "univerz".
ODGOVORI
2 4
Acotova božičnica
12. 11. 2025 12.32
+1
Gospod Maljevc mora sedaj odločno ukrepati.
ODGOVORI
1 0
vrtnar _
12. 11. 2025 12.26
+1
ja pa kaj, tud golob ima verjetno pravo diplomo, pa kaj mu koristi,i če je tupan. Diploma sama posebaj nič ne pove dosti o človeku. važnja so njegova dejanja oz. še bolj njegovo in predvsem njegovo obnašanje.
ODGOVORI
4 3
Iqos
12. 11. 2025 12.45
A dej. Ko te bo kap te bo pa doktor iz Banja Luke operiral. Lahko si ti štromar z diplomo in se priučiš. Za določene poklice je treba imet tudi malo širše znanje.
ODGOVORI
0 0
jutri bolje bo
12. 11. 2025 12.23
+2
Janez vrni se.
ODGOVORI
5 3
Wolfman
12. 11. 2025 12.38
+1
tja od koder si prišel! A si to mislil jtb?
ODGOVORI
1 0
kakorkoliže
12. 11. 2025 12.23
+4
Ponarejena diploma ali diploma sorbon kjer lahko padeš le po stopnicah je ista.
ODGOVORI
4 0
jutri bolje bo
12. 11. 2025 12.23
+3
Naši nič krivi, kriv je kdo, ve se, Janša
ODGOVORI
3 0
koral45
12. 11. 2025 12.21
+3
Lahko si medicinc z ponarejeno diplomo, pa bodi električar.
ODGOVORI
3 0
kakorkoliže
12. 11. 2025 12.19
+3
Notarji diplom ne preverjajo, samo kasirajo. Je res tako težko na netu preveriti diplomo?
ODGOVORI
3 0
MatPaat
12. 11. 2025 12.10
+4
Kot prvo je to kaznivo dejanje za katerega treba bit kaznovan.... Kot drugo pa, če sta bila vpletena še ostala dva treba še njih odslovit in jih kaznovat.
ODGOVORI
4 0
kokicas
12. 11. 2025 12.10
+5
Dva so našli in takih je še ogromno v javnem sektorju. To da so jih odpustili je neakako normalno ampak naj odgovarjata denarano naj vrnita vse in tudi kazensko.
ODGOVORI
5 0
Morskadeklica123
12. 11. 2025 12.04
+10
A samo odpustili so ju? Naj še plačo vrneta! Plus kazen!
ODGOVORI
10 0
laky71
12. 11. 2025 12.03
+8
Povrniti bi bilo treba vse plače, pokvarjenci
ODGOVORI
8 0
wsharky
12. 11. 2025 12.03
-3
Andreja in Peter sta ziher iz SDS stranke
ODGOVORI
5 8
KatiFafi
12. 11. 2025 12.08
+9
a ti se še usrat ne moreš brez SDS?
ODGOVORI
10 1
Teleport
12. 11. 2025 12.09
+5
Kati. To je resna bolezen
ODGOVORI
5 0
jutri bolje bo
12. 11. 2025 12.21
+2
Ne poznaš jih, sta iz SD in Levice.
ODGOVORI
2 0
čevapgpt
12. 11. 2025 12.01
+9
Tudi na ljubljanski orl kliniki je par takih z doma naprintano diplomo.
ODGOVORI
9 0
