V UKC Maribor zaposlena delavca s ponarejeno diplomo, oba že odpustili

Generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis je potrdil, da so zaradi odkritja ponarejenih diplom odpustili dva zaposlena na mariborskem kliničnem centru. Tam je sicer v minulih tednih potekalo več kriminalističnih preiskav, kriminalisti pa naj bi preiskave izvedli tudi v pisarni vodje kadrovske službe Andreje Hojnik Šlamberger in pisarni vodje investicij Petra Weissensteinerja. Kaznivega dejanja so osumljene štiri osebe.

Kot je v izjavi za javnost povedal generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis, so prvega delavca s ponarejeno diplomo odkrili po anonimni prijavi. Zatem so začeli preverjati diplome vseh zaposlenih in ugotovili, da ima ponarejeno diplomo še en njihov delavec. O slednjem je sicer prvi poročal RTV. "Oba smo odpustili, nobeden od njiju pa ni delal na zdravstvenem področju. Bolniki niso bili ogroženi," je zagotovil Flis, ki je dodal, da preiskovalci zdaj ugotavljajo, kako so se diplome ponarejale.

UKC Maribor FOTO: Bobo icon-expand

Kot poroča spletni časnik Večer, so sicer kriminalisti v minulih tednih na UKC Maribor izvedli več kriminalističnih preiskav. Po njihovih informacijah naj bi preiskave izvedli v pisarni vodje kadrovske službe Andreje Hojnik Šlamberger in pisarni vodje investicij Petra Weissensteinerja, preiskali pa naj bi tudi njune domove. Šlambergerjeva naj bi bila po informacijah časnika obdolžena, da je zaposlila delavca s ponarejenimi diplomami, Weissensteiner, ki naj bi bil z delavcema v sorodstvenih vezeh, pa naj bi posredoval pri zaposlitvi obeh. Sicer pa naj bi po njihovih informacijah zoper Šlambergerjevo potekalo več kriminalističnih preiskav. Kaznivih dejanj so osumljene štiri fizične osebe.

Zakaj verodostojnosti diplom niso preverili?