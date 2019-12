V UKC ustanavljajo kliniko za srce

Klinika za srce bi bila namenjena zdravljenju odraslih in otrok s srčnimi boleznimi. Po besedah generalnega direktorja kliničnega centra Janeza Poklukarja bi bila klinika za srce ena od klinik UKC Ljubljana, kjer bi združili klinični oddelek za kardiologijo, klinični oddelek za kardiovaskularno kirurgijo ter center za otroške srčne in prirojene bolezni.

Po Poklukarjevih besedah je bistveno, da z ustanovitvijo takšne klinike postavijo strategijo oziroma vizijo stroke in kliničnega centra na tem področju za naprej.

Ideja o kliniki za srce izhaja z vidika zmožnosti, racionalizacije opreme, kadrov in koncentracije znanja. Po Poklukarjevih besedah je bistveno, da z ustanovitvijo takšne klinike postavijo strategijo oziroma vizijo stroke in kliničnega centra na tem področju za naprej.

Zlom programa

UKC Ljubljana je bil včasih center za zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami za celotno nekdanjo Jugoslavijo, dogodki v zadnjih 15 letih pa so pripeljali do zloma programa in odhoda večine slovenskih strokovnjakov. Konec lanskega leta je z odločitvijo takratnega ministra za zdravje Sama Fakinaugasnila tudi ideja o samostojnem inštitutu za zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami.