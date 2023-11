V uporabi novela zakona o evidencah delovnega časa

Novela zakona o evidencah delovnega časa, ki je bila lani jeseni usklajena na ravni Ekonomsko-socialnega sveta, velja že od 20. maja, danes pa se končuje prehodno obdobje, v katerem so imeli delodajalci čas za priprave na spremembe.

V gospodarstvu je pretekli teden završalo, češ da so spremembe neživljenjske, zato se je minister za gospodarstvo Matjaž Han javno zavzel, da bi izvajanje novele zamrznili, dokler ne bi zakonodaje ustrezno popravili.

Minister za delo Luka Mesec je poudaril, da to ni mogoče, saj so za to potrebni določeni procesi. Je pa ministrstvo odprlo poseben elektronski naslov evidence.mddsz@gov.si, na katerega bodo lahko vsi, ki bodo naleteli na kakršnekoli težave pri izvajanju zakona, sporočali komentarje, opažanja, predloge. "Naše strokovne službe bodo to pregledale in po potrebi bomo zakon čez tri mesece spet odprli in ga popravljali," je napovedal.