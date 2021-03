V upravi Telekoma Slovenije Barbara Galičič Drakslar

Galičič Drakslarjeva je univerzitetna diplomirana ekonomistka in ima več kot 25 let delovnih izkušenj, od leta 1996 je zaposlena na različnih vodilnih mestih v Pošti Slovenije, je Telekom Slovenije objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Po tem, ko je družba januarja dobila štiri nove nadzornike – imenovani so bili Iztok Černoša, Aleksander Igličar, Marko Kerin in Radovan Cerjak, odpoklican pa je bil Igor Rozman – je nadzorni svet 10. marca z dotedanjo upravo pod vodstvom Tomaža Seljakasklenil dogovor o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Za novega predsednika uprave je imenoval Sršena, za člana uprave pa Mitjo Štularja in Jontesa, ki je že bil v upravi Telekoma. V upravi Telekoma Slovenije kot delavska direktorica ostaja Špela Fortin.