'V uradu za preprečevanje pranja denarja je prišlo do mini državnega udara'

"Če je to res, potem sem osebno zelo razočarana. To je nedopustno dejanje. To je direkten poseg v človekove pravice," jasno in ostro pravi podpredsednica krščanskih demokratov Vida Čadonič Špelič po razkritjih, da je urad za preprečevanje pranja denarja v času prejšnjega direktorja Damjana Žuglja zgolj na podlagi vprašljivih anonimk pregledoval bančne račune celo škofu Andreju Sajetu in konservativnemu zavodu, sicer interesno ter ideološko povezanem s Toninovo - tedaj koalicijsko stranko.

"Zavod iskreni je nevladna organizacija, ki podpira zakonce, družine. Mi temeljimo na podpori donatorjev, oglaševalcev in seveda prispevkov uporabnikov. Prvič slišim, da bi kdorkoli nas preiskoval in tudi ne najdem nobenega vzroka, zakaj bi? Hkrati pa naj tudi povem, da nas do danes nihče ni kontaktiral, da bi karkoli bilo narobe," o dogajanju pravi ustanovitelj in direktor zavoda Iskreni Igor Vovk.

"Glede tega nisem bil seznanjen, niti ne vem, kaj je v ozadju. Če je do omenjene preiskave res prišlo, gre za grobo kršenje osnovne ustavno varovane človekove pravice do zasebnosti in varovanja osebnih podatkov, pravne ureditve Republike Slovenije ter sodobnih demokratičnih standardov," pa se je odzval Saje.