Slovenija

'V urgentnih centrih vladajo kritične razmere'

Ljubljana, 27. 05. 2026 15.14 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
N.Š.
Odprtje reanimacijskih prostorov v urgentnem kirurškem bloku UKC Ljubljana

"V urgentnih centrih vladajo kritične razmere zaradi pomanjkanja kadra, prezasedenosti bolnišnic in velikega števila neuregentnih bolnikov," opozarjajo v Slovenskem zdravniškem društvu. Posebej zahtevne razmere so v UKC Ljubljana in UKC Maribor. Spisali so tudi nekaj predlogov rešitev.

"Slovenska medicinska akademija je v letu 2025 organizirala strokovno razpravo o razmerah v urgentni medicini in ustanovila delovno skupino pod vodstvom prof. Aleša Binca, ki je pripravila natančno analizo delovanja urgentnih centrov, analizirala vzroke za nedopustne čakalne dobe in nakazala rešitve za izboljšanje delovanja ter zagotavljanje dostopnosti do urgentnih storitev," so pojasnili. 

Rešitev je v sistemskih ukrepih in izdelavi digitalnega dvojčka, odgovornost zdravstvene politike pa je, da izberejo priporočene ukrepe in poskrbijo za njihovo udejanjenj, menijo.

Delovna skupina sicer poudarja, da problemov urgentnih centrov ni mogoče reševati ločeno od celotnega zdravstvenega sistema. 

Med ključnimi predlogi so:

- boljša diagnostična opremljenost dežurnih ambulant na primarni ravni,

- več uporabe hitrih specialističnih ambulant,

- boljše sodelovanje med družinskimi zdravniki, specialisti in urgentnimi zdravniki,

- sprotno objavljanje čakalnih časov v urgentnih centrih,

- centralni nadzor nad prostimi bolniškimi posteljami,

- finančna stimulacija bolnišnic za sprejem akutno bolnih pacientov,

- razvoj bolnišnice na domu,

Ob tem slovenska medicinska akademija poziva odločevalce v zdravstvu k hitremu in usklajenemu ukrepanju, "saj trenutne razmere resno ogrožajo dostopnost in kakovost nujne zdravstvene oskrbe v Sloveniji".

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gustibus
27. 05. 2026 16.43
Na kratko: nujni primeri čakajo zaradi nenujnih in nezavarovanih oseb.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
27. 05. 2026 16.32
Levičarsko javno zdravstvo propada.
Odgovori
+3
3 0
motorist_mb
27. 05. 2026 16.26
Doktorji so lenuhi,med.sestre se za njih morajo delat,žalostno!!!
Odgovori
-1
2 3
razgledanec
27. 05. 2026 16.25
Bla bla bla vedno pomankanje kadra mene naj dajo za 2mesca tja ker vem kako je stanje in kdo dela in kdo se use pase tam bo usega dovol in sester in zdravnikov
Odgovori
+0
1 1
Samo navijač
27. 05. 2026 16.08
Kaksni migranti ?? Mejo zapret in pa za vse neke tuje samo delovna viza.
Odgovori
+3
3 0
Samo navijač
27. 05. 2026 16.07
Ustrezno placilo. Bo kadra kolikor hoces. Se razume najprej Slovenci !!
Odgovori
+4
4 0
veneti
27. 05. 2026 16.05
začaran krog zaradi migrantov premenjuje kadra. rešitev pripeljati nove migrante za kadre. leva logika. enako kot stanovanje. primanjkuje stanovanj zaradi migrantov pripeljati migrante da bodo gradili stanovanja hehehe
Odgovori
+3
5 2
veneti
27. 05. 2026 16.09
se vidi kdo tukaj bere sem vas užalil heheh
Odgovori
+3
3 0
Con-vid 1984
27. 05. 2026 16.13
Ja migranti so del problema, bolj je problem, ker se že 30 let voli po sistemu sam da ni janša, pe tudi če 100x hijše sranje.
Odgovori
+2
2 0
veneti
27. 05. 2026 16.17
poglej koliko nekdanjih migrantov ima volilne pravice oni nikdar ne bodo volili proti omejitvi prevzema. letos je še zadnja domača vlada . naslednji predsednik vlade bo emir ali samir
Odgovori
+1
1 0
