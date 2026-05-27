'V urgentnih centrih vladajo kritične razmere'

"Slovenska medicinska akademija je v letu 2025 organizirala strokovno razpravo o razmerah v urgentni medicini in ustanovila delovno skupino pod vodstvom prof. Aleša Binca, ki je pripravila natančno analizo delovanja urgentnih centrov, analizirala vzroke za nedopustne čakalne dobe in nakazala rešitve za izboljšanje delovanja ter zagotavljanje dostopnosti do urgentnih storitev," so pojasnili.

Rešitev je v sistemskih ukrepih in izdelavi digitalnega dvojčka, odgovornost zdravstvene politike pa je, da izberejo priporočene ukrepe in poskrbijo za njihovo udejanjenj, menijo.

Delovna skupina sicer poudarja, da problemov urgentnih centrov ni mogoče reševati ločeno od celotnega zdravstvenega sistema.

Med ključnimi predlogi so:

- boljša diagnostična opremljenost dežurnih ambulant na primarni ravni,

- več uporabe hitrih specialističnih ambulant,

- boljše sodelovanje med družinskimi zdravniki, specialisti in urgentnimi zdravniki,

- sprotno objavljanje čakalnih časov v urgentnih centrih,

- centralni nadzor nad prostimi bolniškimi posteljami,

- finančna stimulacija bolnišnic za sprejem akutno bolnih pacientov,

- razvoj bolnišnice na domu,

Ob tem slovenska medicinska akademija poziva odločevalce v zdravstvu k hitremu in usklajenemu ukrepanju, "saj trenutne razmere resno ogrožajo dostopnost in kakovost nujne zdravstvene oskrbe v Sloveniji".