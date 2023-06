V usklajevanju načrt upravljanja Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba

Kot je na novinarski konferenci na Mestni občini Ljubljana (Mol) pojasnil vodja službe Krajinskega parka Andrej Verlič, so začeli predlog načrta pripravljati leta 2018. Prvi osnutek so Zavodu RS za varstvo narave predstavili oktobra lani. Zavod je predlagal spremembo koncepta in dopolnitev z nekaterimi vsebinami, nakar so spremenjeno vsebino začeli usklajevati s pristojnimi strokovnimi službami in organizacijami.

Zakon o ohranjanju narave sicer določa, da lahko ustanovitelj parka za čas do sprejetja prvega načrta upravljanja določi začasne upravljavske smernice, je izpostavil Verlič. Pripravi jih pristojni organ mestne uprave v sodelovanju z zavodom za varstvo narave, veljajo pa do sprejetja prvega načrta upravljanja oziroma največ pet let. Začasne smernice za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je Mol sprejel leta 2018.