V uspešno delovanje nove vlade verjame polovica Slovencev

Le dobra desetina vprašanih pravi, da so proces koalicijskih pogajanj in oblikovanja nove vlade spremljali zelo pozorno, še nadaljnih 38 odstotkov pa, da so jih spremljali dokaj pozorno – skupaj torej 52 odstotkov. Na drugi strani je praktično enak delež tistih, ki tega procesa niso spremljali preveč pozorno oziroma ga sploh niso spremljali.

Na Mediani so ugotavljali, kako pozorno so prebivalci Slovenije spremljali oblikovanje nove vlade, kakšni so njihovi obeti glede njenega delovanja in kako dobro poznajo bodočo ministrsko ekipo.

Sodelujoče v raziskavi so povprašali še, katere ministrske kandidate lahko imenujejo, ne da si pri tem pomagajo z iskanjem prek spleta. Vsak respondent je lahko imenoval poljubno število ministrskih kandidatov, v spodnjem grafu pa so prikazani tisti, ki sta jih navedla vsaj dva odstotka vprašanih.

Kot lahko vidimo, so najbolj prepoznavni ministrski kandidati vodje strank – Luka Mesec, Tanja Fajon, Marjan Šarec in Alenka Bratušek, ki jih je navedla polovica vprašanih. Visoko po prepoznavnosti je tudi ministrski kandidat Danijel Bešič Loredan, ki naj bi prevzel Ministrstvo za zdravje. Tega kandidata je navedla več kot tretjina vprašanih (36 odstotkov). Po prepoznavnosti izstopa tudi verjetni bodoči minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki ga je spontano navedla več kot četrtina vprašanih (28 odstotkov). Zadnja ministrska kandidatka, ki jo je spontano imenovala več kot desetina vprašanih, je Tatjana Bobnar (12 odstotkov). Poudariti je treba, da je bila raziskava izvedena, preden je bilo jasno, da na tej točki nastajajoča vlada ne bo mogla oblikovati novih ministrstev.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 17. in 18. majem 2022 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 440 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti, izobrazbi in regiji. Največja napaka ocene deleža je 2,2.

"Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana verjamemo v pomembnost obveščanja javnosti v vseh razmerah. Prav zato raziskave javnega mnenja, ki nam pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije pri soočanju s covidnimi razmerami, že od marca 2020 izvajamo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti in anketirance za njihovo sodelovanje, trud in iskrenost še vedno nagrajujemo," so sporočili z Mediane.