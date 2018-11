V vasi Belca upajo, da jim tokrat deževje prizanese

Ponoči so neznani storilci iz petih strojev na severnem gradbišču, kjer poskušajo vzpostaviti dostop do Jelendola, odtujili več sto litrov nafte.

V neurju, ki se je nad državo razbesnelo v noči na torek, se je v vasi Belca sprožil plaz, zato so evakuirali 36 prebivalcev. Ti so že vrnili na svoje domove.

Že v sredo so si območje s helikopterja ogledali predstavniki civilne zaščite Kranjska Gora, geologi in strokovnjaki. Morebitnih podorov ali zastojev niso opazili. Nevarnost, da bi se razmere poslabšale, bodo lahko izključili šele po poročilu o stanju vodotokov, ki ga Lavtižar še pričakuje.

Zgornjega dela Belce z žago in manjšo hidroelektrarno niso uspeli rešiti pred plazom, so pa s hitrim posredovanjem rešili spodnji del. Lokalni gradbeniki so namreč s svojimi stroji pomagali navoziti skale za varovalni nasip in tako preusmerili tok reke.