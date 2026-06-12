V več kot 500 zaseženih vape napravah odkrili prepovedano drogo THC

V drugi polovici aprila so s PU Nova Gorica poročali, da so policisti med hišno preiskavo na območju Solkana zasegli večjo količino prepovedanih drog ter 526 elektronskih cigaret oziroma vape naprav. Naknadne analize so pokazale, da je bila v teh napravah prisotna psihoaktivna snov THC (tetrahidrokanabinol), ki je opredeljena kot prepovedana droga.
Ugotovitve po navedbah policije kažejo na možnost, da se na trgu pojavljajo elektronske cigarete z neustrezno označeno ali neznano vsebino. Takšni izdelki lahko vsebujejo snovi, ki niso navedene na embalaži ali ne izpolnjujejo varnostnih standardov, kar predstavlja tveganje za zdravje uporabnikov in lahko povzroči neželene učinke.
Policija zato občane znova poziva k previdnosti pri uporabi elektronskih cigaret, predvsem tistih neznanega izvora ali nepreverjene sestave. Opozarjajo, da uporabniki pogosto ne morejo zanesljivo vedeti, katere snovi izdelki dejansko vsebujejo.
Napovedujejo, da bodo tudi v prihodnje izvajali nadzore in aktivnosti za odkrivanje kršitev na tem področju ter sodelovali z drugimi pristojnimi institucijami pri varovanju javnega zdravja. Pomembno vlogo pri preprečevanju tveganih ravnanj imajo po njihovih besedah tudi starši, šole in širša skupnost, predvsem z ozaveščanjem mladih o nevarnostih uporabe tovrstnih izdelkov.
Občane pozivajo, naj morebitne primere prodaje ali razširjanja sumljivih oziroma nepreverjenih izdelkov prijavijo policiji na najbližji policijski postaji, na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.
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