Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

V več mestih po Srbiji znova študentski protesti

Novi Sad, 05. 09. 2025 21.14 | Posodobljeno pred 7 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
5

V več mestih po vsej Srbiji znova potekajo protesti na pobudo študentov, kot razlog zanje pa so med drugim navedli kršenje avtonomije univerz in policijsko nasilje med shodi v zadnjih dneh. Največ protestnikov se je zbralo v Novem Sadu, kjer so se demonstracije začele z blokado enega izmed večjih križišč v mestu.

Na poziv študentov in državljanov po več mestih v Srbiji nocoj potekajo protestni shodi pod sloganom Srbija, ali se slišimo. Ljudje so se zbrali na ulicah v Novem Sadu, Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju, Leskovcu, Novem Pazarju, Nišu, Prokuplju in Kraljevu, poročajo srbski mediji.

Najštevilčnejši shod v Novem Sadu se je ob 19. uri začel z blokado enega največjih križišč v mestu, kasneje pa so protestniki s 16 minutami tišine počastili spomin na 16 smrtnih žrtev zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu pred desetimi meseci.

Večje število ljudi se je zbralo v okolici novosadskih fakultet, vključno s Fakulteto za šport blizu omenjenega križišča, kjer je bila prisotna tudi policija.

Protesti v Srbiji
Protesti v Srbiji FOTO: AP

Srbski študentje so današnje shode med drugim utemeljili s tem, da protestirajo proti kršitvam avtonomije univerz in prekomerni uporabi sile s strani policije med protesti, ki so v zadnjih dneh potekali pred Filozofsko fakulteto in Fakulteto za šport v Novem Sadu.

Protestnikom se je pridružila tudi delegacija evropske stranke Zelenih, ki so je poročanju srbskega portala N1 v državo prispela na povabilo srbske opozicijske stranke Zeleno-leva fronta, da bi sodelovala na nocojšnjem protestu v Novem Sadu in nato še na sobotni paradi ponosa v Beogradu.

Z današnjimi shodi se sicer nadaljuje niz protestov po vsej državi, ki traja že od novembra lani. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve novosadske tragedije ter predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

Pogosto sicer vzporedno potekajo tudi provladni shodi.

srbija študenti protesti
SORODNI ČLANKI

V Srbiji novi protestni shodi: policija udeležence razgnala s šok granatami

Študenti zavrnili Vučića, pozivajo k volitvam

Med protesti v Srbiji zažgali pisarne vladajoče stranke, Vučić: Vse maske so padle

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
06. 09. 2025 18.24
A tam dol sploh delajo al se sam klofajo
ODGOVORI
0 0
ArkaMast
06. 09. 2025 12.13
-1
Vućić ne zna voditi države. Kot bi zažgal hišo in šel v spalnico spat in se jezil na dim. ... Imena, samo imena moraš dati, ... bi moral dati. Sedaj je vse prepozno in zavoženo.
ODGOVORI
0 1
Pacient2
06. 09. 2025 08.22
-1
Upajmo da Vojvodina zavlada so bolj evropski
ODGOVORI
1 2
St. Gallen
05. 09. 2025 21.58
+0
Kolesov tam nimajo?
ODGOVORI
1 1
anatomija
05. 09. 2025 21.31
+0
Vučić bo zopet govoril , da je bilo 2.000 protestnikov
ODGOVORI
2 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256