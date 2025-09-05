V več mestih po Srbiji znova študentski protesti

Na poziv študentov in državljanov po več mestih v Srbiji nocoj potekajo protestni shodi pod sloganom Srbija, ali se slišimo. Ljudje so se zbrali na ulicah v Novem Sadu, Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju, Leskovcu, Novem Pazarju, Nišu, Prokuplju in Kraljevu, poročajo srbski mediji.

Najštevilčnejši shod v Novem Sadu se je ob 19. uri začel z blokado enega največjih križišč v mestu, kasneje pa so protestniki s 16 minutami tišine počastili spomin na 16 smrtnih žrtev zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu pred desetimi meseci.

Večje število ljudi se je zbralo v okolici novosadskih fakultet, vključno s Fakulteto za šport blizu omenjenega križišča, kjer je bila prisotna tudi policija.