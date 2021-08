V več občinah odstranjujejo posledice neurja, v Šentilju je bilo zaprtih okoli 20 cest

V več občinah vzhodne polovice države nadaljujejo z odstranjevanjem posledic nedeljskega neurja. Močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, zaradi česar je bilo v občini Šentilj v nedeljo zaprtih okoli 20 lokalnih cest. Na območju Brežic je podrto drevo poškodovalo hišo. Ponekod je klestila toča, pojavil se je tudi izpad elektrike.

Kot kaže, je nedeljsko neurje najbolj prizadelo dele Posavja in Štajerske. V občini Brežice je neurje z močnim vetrom, nalivi in točo najbolj prizadelo mesto Brežice z okolico. Močan veter je podiral in lomil drevesa, podrto drevo je po dostopnih podatkih poškodovalo hišo, so pojasnili na brežiški občini.

Veter je odkrival strehe objektov, poškodovani so drogovi javne razsvetljave in pokrovi kanalizacijskega omrežja. Vzdrževalci so že zagotovili prevoznost cest, ki so bile zaprte zaradi podrtih dreves, danes na terenu nadaljujejo z odpravljanjem poškodb na javni razsvetljavi.

Toča v kmetijstvu po podatkih pristojne službe ni povzročila večje škode, so še navedli na brežiški občini, kjer ocene škode zaradi neurja še nimajo. Gasilci so sicer na območju brežiške občine po podatkih centra za obveščanje v nedeljo posredovali na 15 lokacijah. Tudi na območju občine Krško je močan veter razkril nekaj streh objektov in podrl več dreves, nekatera so pri tem poškodovala osebna vozila in nekaj objektov. Gasilci so posredovali na devetih lokacijah, prav tako so posredovale ostale pristojne službe.

V Šentilju zaradi vetra in nalivov zaprli okoli 20 cest Na območju občine Šentilj je neurje najbolj prizadelo severovzhodni del občine, center za obveščanje pa je z območja občine prejel prijave o 14 dogodkih, povezanih z neurjem. Pihal je zelo močan veter, ki je podiral drevesa, odnašal veje in odkrival strehe nekaterih objektov. Zaradi posledic močnega vetra in nalivov je bilo zaprtih okoli 20 lokalnih cest, je povedal šentiljski župan Štefan Žvab. Po njegovih besedah so aktivirali vse razpoložljive gasilske enote in tehnične zmogljivosti, da so s cest odstranili vse ovire in vzpostavili prevoznost. Območje Sladkega Vrha je zajel tudi pas toče. Odstranjevanje posledic neurja v šentiljski občini se nadaljuje tudi danes, ocene škode za zdaj še nimajo, je povedal župan. Debelejša toča je padala tudi na območju Vuzenice.

V Majšperku tako silovitega neurja, kot je bilo nedeljsko, letos še ni bilo Na območju Občine Majšperk tako silovitega neurja, kot je bilo nedeljsko, letos še ni bilo, je ocenila županja občine Darinka Fakin. Območja v občini so različno prizadeta, severovzhodni del občine je močno prizadela toča, ki je poškodovala kmetijske pridelke. Zaradi posledic neurja sta se sprožila tudi dva plazova, poškodovanih je veliko cestnih bankin, gasilci so pomagali pri prečrpavanjih vode iz objektov, dve cesti, ki sta bili zaprti, pa so že v nedeljo očistili in uredili prevoznost.

