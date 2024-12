V več slovenskih trgovinah odpoklicali jajca zaradi salmonele

Prisotnost salmonele so potrdili v pakiranjih po 10 in 30 jajc, in sicer v več različnih lotih. Nevarni so lot 244, ki ima rok uporabnosti do 20. decembra, lot 245, ki ima rok uporabnosti do 23. decembra, in lot 247 z rokom uporabnosti do 27. decembra.

O mikrobiološkem tveganju je upravo opozoril dobavitelj, Kmetijska zadruga Laško.