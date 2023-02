V večini države bodo presežene dnevne mejne vrednosti delcev PM10

Slednji za vse prebivalce, zlasti pa ranljive skupine, med katerimi so dojenčki in otroci, starejši, srčni in pljučni ter sladkorni bolniki, priporoča, da bivanje na prostem omejijo na čas, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Pri tem pa naj se izogibajo bližini prometnic, ampak izberejo raje park ali gozd. Poleg tega naj ne izvajajo napornejših fizičnih aktivnosti in se raje omejijo na sprehod.