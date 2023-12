V večini mest bo hišnim ljubljenčkom prihranjeno trpljenje, saj ognjemeta ne bo

Čeprav se pokanje po malem sliši že ves december, je uporaba pirotehnike, katere glavni učinek je pok, uradno dovoljena od jutri do vključno 1. januarja. Kombinacija bliskanja in eksplozije lahko hišnim ljubljenčkom, rejnim in divjim živalim povzroči hud strah in stres, tudi resne zdravstvene težave in celo smrt, jim bo pa marsikje prihranjeno vsaj trpljenje zaradi ognjemeta, saj ga v večini mest ne bo. Izjemi ostajata le Ljubljana in Murska Sobota.