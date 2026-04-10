Slovenija

V večjem delu države sušne razmere, stanje se bo zaostrovalo

Ljubljana , 10. 04. 2026 10.38 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
A.K.
Ocena sušnih razmer v Sloveniji

Arso opozarja, da se sušne razmere v površinskem sloju tal stopnjujejo po večjem delu Slovenije. Zadnjih 30 dni je bilo nadpovprečno toplo, pogosto vetrovno in v drugem delu obdobja izrazito suho vreme, kar je vodilo do razvoja sušnih razmer v površinskem sloju tal v večjem delu države.

Zgornjesavska, Gorenjska ter Ljubljana z okolico imajo največji vodnobilančni primanjkljaj. Do običajnih razmer bi potrebovali med 40 in 70 mm padavin, so izračunali na Arsu. Še posebej izstopa postaja Lesce Letališče: v celotnem obdobju le 6 mm padavin. Zmerno sušno so označili območja na Koroškem, Bovškem, Notranjski, Obali, Goriški, Pomurju ter del Podravja in savinjske regije, tam je primanjkljaj do 40 mm. Le jugovzhodni del države ohranja običajno namočenost tal z vodnobilančnimi presežki med 10 in 40 mm.

Čeprav od torka dalje kaže na nestanovitno vreme z možnimi krajevnimi padavinami, na Arsu ne pričakujejo bistvenega izboljšanja vodnobilančnih razmer v površinskem sloju tal. Za zahodne rumene regije kaže celo na zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal. Žal napovedi kažejo, da se bo stanje v naslednjih dneh še zaostrovalo – tako v Sloveniji in njeni bližnji okolici kot tudi v delih srednje in vzhodne Evrope.

FOTO: Arso

Stanje vodotokov

Večina rek po državi ima ustaljene pretoke s trendom počasnega zmanjševanja. Zaradi taljenja snega prehodno nekoliko naraščajo le posamezne alpske reke v povirjih. Po Sloveniji prevladuje mala vodnatost rek, izjema so posamezne reke v južnem, vzhodnem in severozahodnem delu države, ki ohranjajo srednjo vodnatost. Vodnatost Mure je za ta letni čas izrazito majhna.

Danes in v prihodnjih dneh bo večina rek po državi še naprej zelo počasi upadala. Prevladovala bo mala vodnatost, posamezne reke na jugu, vzhodu in severozahodu države bodo še naprej ohranjale srednjo vodnatost. Zaradi taljenja snega v visokogorju bodo posamezne alpske reke v povirjih prehodno še nekoliko naraščale, še napovedujejo na Arsu.

An ban pet podgan
10. 04. 2026 11.36
V ponedeljek bo dež.
Odgovori
0 0
FIRBCA
10. 04. 2026 11.28
to je ko ameriski portal al je. 80% je vremena ostalo santa barbara in nasilje.
Odgovori
-1
1 2
Želko Kacin
10. 04. 2026 11.25
Bog še obstaja
Odgovori
+0
1 1
Čombe
10. 04. 2026 11.13
A ni bil sneg napovedan :) brezveze verjeti karkoli arsu, več miljonov ko potrošijo na računalnikih in modelih slabše je, verjetno je kakšen starček z revmo bolje predvidi vreme kot oni :)
Odgovori
-1
1 2
galeon
10. 04. 2026 10.54
ARSO spet pametuje. Vremena se ne da napovedat niti za 12 ur naprej. Njihovi neobstoječi sateliti so vam prejšnji teden napovedali, da bo v tem tednu padal sneg. Danes, za naslednji teden, napovedujete nižje temperature in dež. Samo ovce vam verjamejo.
Odgovori
+0
3 3
brainiac007
10. 04. 2026 11.15
Daj včlani si kakšno knjižnico in se malo preberi kakšno strokovno literaturo lahko tudi kaj drugega. Mogoče se ti bo vklopil kakšen kolešček, ki ti bo dopovedal,da zemlja ni ravna in ostale neumnosti, ki jih trosiš tu gor. Take stvari trosiš kot so jih v srednjem veku. Podnebje se spreminja sepravi se spremenljivke kar precej spreminjajo. Od tu naprej pa si sam pridi gor zakaj izračuni vremena ni točna kot misliš, da bi lahko bila.
Odgovori
-1
2 3
galeon
10. 04. 2026 11.22
B07 jaz pa ti svetujem, da gres s svojim pokvarjenim vglavnim računalnikom na en dober servis. Mogoče ti potem uspe preplezat ovčjo ograjo.
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
