V večjem delu države sušne razmere, stanje se bo zaostrovalo

Zgornjesavska, Gorenjska ter Ljubljana z okolico imajo največji vodnobilančni primanjkljaj. Do običajnih razmer bi potrebovali med 40 in 70 mm padavin, so izračunali na Arsu. Še posebej izstopa postaja Lesce Letališče: v celotnem obdobju le 6 mm padavin. Zmerno sušno so označili območja na Koroškem, Bovškem, Notranjski, Obali, Goriški, Pomurju ter del Podravja in savinjske regije, tam je primanjkljaj do 40 mm. Le jugovzhodni del države ohranja običajno namočenost tal z vodnobilančnimi presežki med 10 in 40 mm.

Čeprav od torka dalje kaže na nestanovitno vreme z možnimi krajevnimi padavinami, na Arsu ne pričakujejo bistvenega izboljšanja vodnobilančnih razmer v površinskem sloju tal. Za zahodne rumene regije kaže celo na zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal. Žal napovedi kažejo, da se bo stanje v naslednjih dneh še zaostrovalo – tako v Sloveniji in njeni bližnji okolici kot tudi v delih srednje in vzhodne Evrope.

Večina rek po državi ima ustaljene pretoke s trendom počasnega zmanjševanja. Zaradi taljenja snega prehodno nekoliko naraščajo le posamezne alpske reke v povirjih. Po Sloveniji prevladuje mala vodnatost rek, izjema so posamezne reke v južnem, vzhodnem in severozahodnem delu države, ki ohranjajo srednjo vodnatost. Vodnatost Mure je za ta letni čas izrazito majhna.

Danes in v prihodnjih dneh bo večina rek po državi še naprej zelo počasi upadala. Prevladovala bo mala vodnatost, posamezne reke na jugu, vzhodu in severozahodu države bodo še naprej ohranjale srednjo vodnatost. Zaradi taljenja snega v visokogorju bodo posamezne alpske reke v povirjih prehodno še nekoliko naraščale, še napovedujejo na Arsu.