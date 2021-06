Srečanje veteranov: ponosni, da so dokazali svojo ljubezen do domovine

Svoje veščine so danes pokazali tudi vodniki službenih psov ter vojska s svojimi intervencijami. Pripravili so predstavitev opreme vojske in Policije. Veterani so bili nad videnim navdušeni. "Kot veteran sem ponosen na naše policiste, pa tudi vojake," pove član Združenja Sever Pomurje Janez Kodelič.

Veterani smo leta 1990 in 1991 izpolnili svoje dolžnosti in stopili v bran vsem političnim in ljudskim odločitvam, da ubranijo našo samostojnost, je v svojem govoru med drugim dejal predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo generalmajor Ladislav Lipič in dodal: "Zaradi tega nismo želeli ne posebnih dodatkov ne posebnega plačila, kajti ljubezni do domovine se ne plačuje." Ljubezen do domovine še živi, je poudaril in s tem se strinjajo tudi drugi veterani vojne za Slovenijo. "Ljubezen do domovine sem dobil že od mojih staršev, ki so Notranjci. Tudi danes bi se, če bi se karkoli zgodilo, še enkrat odzval. Takoj sem pripravljen," je povedal predsednik Območnega združenja veteranov Gornja Radgona Niko Brus.

Po besedah Lipiča je moralna dolžnost veteranov opozarjati na družbene odklone, pred katerimi tudi naša država ni varna.