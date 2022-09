V velenjskem premogovniku le za dva tedna zalog, Golob: Stanje je alarmantno

"Vstopamo v, energetsko gledano, hudo zimo, zato sem se želel osebno prepričati, kakšno je stanje na deponiji. In stanje je alarmantno. To je glavni razlog, da je vlada Holdingu Slovenske elektrarne naročila, da takoj začne z aktivnostmi za uvoz premoga. Ne zato, da bi nadomestil proizvodnjo premogovnika, pač pa obratno, saj želimo, da bi premogovnik maksimalno in takoj povečal proizvodnjo. Kot smo bili danes seznanjeni, žal to ne gre tako hitro," je ob obisku dejal premier Robert Golob.

Ob tem so zanj pomembni tudi pogovori o točki izstopa iz premoga, za kar je trenutno letnica postavljena pri 2033. Po njegovem je pomembno, da je sprejeta strategija do leta 2026, osredotočiti pa se je treba na to, da se jo operacionalizira.

Goloba predvsem skrbi, da projekti še niso pripravljeni in da Slovenija denarja, ki ga ima glede na obseg prestrukturiranja regije malo, ne bo znala ustrezno investirati v šaleški regiji. "Tudi ta proces mora teči enako nemoteno, zato se je treba zavedati dvotirnosti. Na eni strani začasno povečati odkop in tudi uvoz, da premostimo energetsko krizo, na drugi pa biti pripravljeni na prestrukturiranje regije, ko se bo izstop iz premoga tudi zares začel," je dodal.