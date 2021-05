V Velenju bodo proizvodnjo televizorjev povečali tudi ob pomoči države

Zdaj bodo v Velenju še povečali proizvodne zmogljivosti tovarne, in sicer z 2,5 milijona aparatov blagovne znamke Hisense za evropski trg v prvem letu (med 6000 in 7000 aparatov dnevno) do skoraj štiri milijone aparatov letno v prihodnjih dveh letih. Takrat naj bi se število zaposlenih povzpelo na 1200.

Ministra Počivalška so sicer ob načrtih za povečanje proizvodnje v tovarni televizorjev seznanili tudi z načrti do leta 2025 ter izpostavili nekatere projekte, pri katerih v prihodnje upajo na podporo države.

Odločitev za povečanje zmogljivosti tovarne temelji na bistveni širitvi prodajnih trgov, kar je posledica dostopa do Gorenjeve distribucijske mreže v skoraj vseh evropskih državah in s tem povečanega obsega naročil televizijskih aparatov. V tovarni so do danes več kot podvojili prvotno predvideno število zaposlenih, kar ima v Savinjsko-šaleški regiji v luči procesa prestrukturiranja premogovne regije še dodatno težo. Dodaten potencial razvoja regije predstavlja tudi možnost vzpostavitve lokalne dobaviteljske mreže, poudarjajo v Velenju.

"Nepovratna sredstva v višini skoraj enega milijona evrov, ki jih je vlada potrdila za povečanje proizvodnih zmogljivosti tovarne televizorjev družbe Hisense, pomembno prispevajo k razvoju regije z odprtjem več kot 700 novih delovnih mest,"je po podpisu pogodbe v izjavi za medije izpostavil minister Počivalšek.

Poudaril je, da to predstavlja še dodatno pomoč države dosedanjim projektom, za katere so Gorenju v obdobju od leta 2016 že namenili približno 19 milijonov evrov. S tovarno televizorjev Velenje, Šaleška dolina in Slovenija pridobivajo nove izkušnje, tehnologije in znanje v tej visokotehnološki dejavnosti, je ocenil minister.

Menil je tudi, da je za velenjsko družbo turbulentno obdobje, vseskozi pa je verjel, da je bil vstop Hisensa v Gorenje pravilna poteza, o čemer se je prepričal tudi z obiskom Hisensovih tovarn na Kitajskem.

Ministra tudi veseli, da je Hisense v Sloveniji stacioniral razvojno službo za Evropo, kar pomeni, da se od mišic prehaja k možganom. "Skozi sklad za tranzicijo in sklad za odpornost bomo podprli tudi druge projekte Hisensa, ki so nam bili predstavljeni. Današnji podpis pogodbe pa je prvi korak k prestrukturiranju šaleške regije iz premogovniške v visokotehnološko,"je dejal Počivalšek.

Dodal je, da so v vseh pogodbah o sofinanciranju podjetij tudi določbe o zagotavljanju daljših obdobij ohranitve delovnih mest. Tako so skupaj s Hisensom našli proizvodnjo za ohranitev delovnih mest v Gorenju.

Ministra Počivalška so sicer ob načrtih za povečanje proizvodnje v tovarni televizorjev seznanili tudi z načrti do leta 2025 ter izpostavili nekatere projekte, pri katerih v prihodnje upajo na podporo države. "Hisense Europe namerava v tem obdobju povečati letni obseg poslovanja z 2,5 milijarde evrov na kar 6,5 milijarde evrov. Velik delež te rasti bo izhajal iz izdelkov, izdelanih v Evropi, posebej v Sloveniji,"je pojasnil izvršni podpredsednik za proizvodnjo Tomaž Korošec.

Po njegovih besedah naročila ne dosegajo povpraševanja, zato so uvedli drugo in tretjo izmeno. Tovarna je popolnoma zasuta z naročili, je še dejal Korošec. Hisense je v Sloveniji vzpostavil sedež evropskega dela skupine ter globalni razvojni center za kuhalne aparate, v Velenju pa center Hisensovih proizvodnih operacij.