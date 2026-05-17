Slovenski in evropski rekord: Golico zaigralo 4066 harmonikarjev

Velenje, 17. 05. 2026 18.49 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
K.H. STA
Harmonikarji v Velenju

Na velenjski Visti se je na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo Na Golici bratov Avsenik. Svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli. So pa postavili nov slovenski in evropski rekord.

Častna pokroviteljica dogodka, predsednica republike Nataše Pirc Musar, je v nagovoru poudarila, da današnji dan ni bil le lov za številkami, temveč praznik srca, glasbe in narodne povezanosti. Spomnila je, da ima Kitajska več kot milijardo prebivalcev, Slovenija pa le dobra dva milijona, zato je že sam dosežek izjemen.

Po predsedničinem mnenju današnji dogodek, ki se ga je udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša, dokazuje, da je Slovenija dežela harmonike in ljudi, ki znajo stopiti skupaj.

Predsednica je razkrila, da se je v mladosti učila igrati klavirsko harmoniko in še danes se spominja ponosa, ko je znala zaigrati pesem Zagorski zvonovi. Posebno zahvalo je namenila harmonikarju Robert Goterju, pobudniku dogodka in novemu nosilcu Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike, ki mu je uspelo pod eno melodijo povezati na tisoče ljudi.

Po besedah predsednice danes na Visti, ki je pokala po šivih, ni nihče igral zase, ampak za Slovenijo – za občutek enotnosti, ponosa in pripadnosti, ki ga bodo, kot je dejala, pomnile še generacije.

Uspelo mu je: s harmoniko je podrl rekord, igral kar 83 ur

Velenjski župan Peter Dermol je ob tem poudaril, da je Velenje "majhno svetovno mesto", Slovenija pa majhna država z velikim srcem.

Pobudnik dogodka Goter je dejal, da letošnji dosežki predstavljajo predvsem uvod v še večji podvig prihodnje leto, ko bodo harmonikarji 12. junija na Visti znova poskusili podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju na harmoniki. Ob zahvalah podpornikom, sponzorjem in obiskovalcem je ocenil, da je za njim izjemno zahteven, a nepozaben izziv.

Harmoniko je Goter neprekinjeno igral od srede do sobote zvečer več kot 83 ur. Ob tem je spomnil, da je ob prvem poskusu zdržal 58 ur, letos pa je letvico postavil občutno višje. Za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov je moral preseči dosedanji rekord 80 ur, 53 minut in 28 sekund.

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Soul
17. 05. 2026 20.12
Menda je harmonika edino glasbilo, ki ga obožuješ, ali pa ga ne preneseš. Nekaj vmes skoraj da ne obstaja 🙃
Perivnik
17. 05. 2026 19.55
Bravo harmonikaši! Čimprej ponovitev. Lepo vas je videti.
enajstdvanajst1
17. 05. 2026 19.45
v mestu kjer zivi najmanj slovencev
Gutenberg
17. 05. 2026 19.40
Glih zaradi Musarjeve tistih 1300 ni prišlo.
St. Gallen
17. 05. 2026 19.21
Tudi v bolj napredni drzavi, Svici, cenijo harmoniko
kotetode
17. 05. 2026 19.21
20 eur po glavi za prijavo, bi raje zbrali za kakšnega otroka pomoč, ali pa bi se organizirali za kakšno čistilno akcijo, aja to pa ni tako kul
Gorci34
17. 05. 2026 19.39
al pa za pijačo pa cigarete porabit bi blo sigurno boljše
WHITE BOY
17. 05. 2026 19.12
BRAVO.....čudovito slišat glasbo ki spominja na severne sosede....veliko lepše kot turška muzika z balkana...
Verus
17. 05. 2026 19.21
heheh ;)
