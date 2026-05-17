Slovenski in evropski rekord: Golico zaigralo 4066 harmonikarjev

Častna pokroviteljica dogodka, predsednica republike Nataše Pirc Musar, je v nagovoru poudarila, da današnji dan ni bil le lov za številkami, temveč praznik srca, glasbe in narodne povezanosti. Spomnila je, da ima Kitajska več kot milijardo prebivalcev, Slovenija pa le dobra dva milijona, zato je že sam dosežek izjemen. Po predsedničinem mnenju današnji dogodek, ki se ga je udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša, dokazuje, da je Slovenija dežela harmonike in ljudi, ki znajo stopiti skupaj.

Predsednica je razkrila, da se je v mladosti učila igrati klavirsko harmoniko in še danes se spominja ponosa, ko je znala zaigrati pesem Zagorski zvonovi. Posebno zahvalo je namenila harmonikarju Robert Goterju, pobudniku dogodka in novemu nosilcu Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike, ki mu je uspelo pod eno melodijo povezati na tisoče ljudi. Po besedah predsednice danes na Visti, ki je pokala po šivih, ni nihče igral zase, ampak za Slovenijo – za občutek enotnosti, ponosa in pripadnosti, ki ga bodo, kot je dejala, pomnile še generacije.