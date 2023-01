V Velenju na voljo štiri koncesije za splošne in družinske zdravnike

Mestna občina Velenje bo podelila koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine, saj ZD Velenje ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe. Zaradi odpovedi delovnih razmerij štirih zdravnic splošne oziroma družinske medicine ZD Velenje koncesijskega programa nikakor ne more prevzeti, zato se s podelitvijo koncesije strinja, so sporočili in dodali, da s podelitvijo koncesije v predvidenem obsegu štirih timov soglašata tudi ministrstvo za zdravje in ZZZS.

"S sprejetim aktom bomo zagotovili nemoten dostop in nemoteno izvajanje zdravstvene oskrbe občank in občanov na območju Mestne občine Velenje," so sporočili z občine.

Velenjski župan Peter Dermol bo s sklepom ustanovil komisijo, ki bo pripravila razpis za oddajo koncesij. Razpis bo predvidoma objavljen konec januarja.