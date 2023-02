V Velenju podražitev vrtcev za 16,45 odstotka

Na seji je vodja oddelka za družbene dejavnosti na velenjski občini Marko Pritržnik povedal, da so se za podražitev odločili zaradi sprejetja dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter dogovora o dvigu plač pomočnic vzgojiteljic za štiri plačne razrede. Omenjeni odlok pa bo začel veljati v četrtek.

Za starše otrok vključenih v Vrtec Velenje, katerim razliko do polne ekonomske cene krije velenjska občina in se njihovo plačilo ne financira iz državnega proračuna, pa predstavljajo nove cene v povprečju podražitev za 30,74 odstotka.

Zadnji sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje je bil sprejet marca lani in je stopil v veljavo s 1. aprilom. Ta sklep je zaradi napredovanj zaposlenih in dviga stroškov elementov ekonomske cene vrtca v povprečju povišal ekonomske cene za 12,4 odstotka, vendar za starše, za katere razliko do polne ekonomske cene krije velenjska občina in imajo otroke vključene v Vrtec Velenje, ni prinesel povišanja. Občina se je namreč odločila, da stopijo v veljavo popusti za ravno tolikšno višino povprečnega zneska, kolikor se je dvignila ekonomska cena.

Vrtec Velenje je eden izmed največjih slovenskih vrtcev, saj je konec junija lani štel kar 1508 vključenih otrok na 17 lokacijah. Za šolsko leto 2022/2023 je bilo s septembrom vključenih 1394 otrok, razporejenih v 83 oddelkov, kar pomeni dva oddelka in 41 otrok manj kot v začetku šolskega leta 2021/2022.