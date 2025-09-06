V Velenju poplavilo tudi proizvodne hale, avtomobili pod vodo

Po marsikje burni noči so padavine do jutra ponehale. Najhuje je bilo v severovzhodnem delu države, za katerega je Arso tudi izdal oranžno opozorilo. Na Jančah je klestila toča, v Velenju pa je poplavilo številne ulice in objekte. Med drugim tudi proizvodne hale.

Kot smo poročali, so dele države zvečer zajele nevihte. Okoli 21. ure zvečer neurje z močnim vetrom in silovitimi nalivi prizadelo Šaleško dolino. Velenje je v pičli uri zabeležilo kar 50 milimetrov padavin, je poročal portal Neurje.si. Velenjski gasilci so sporočili, da so posredovali najmanj 18-krat. Marsikje so poplavile kleti, ceste in ulice pa so se spremenile v reke. Težave so imeli tudi v proizvodnih halah Gorenja (Hisense). Na nekaterih posnetkih na družbenih medijih je videti, kako so delavci skušali rešiti nastalo situacijo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Voda je zalila tudi garažo pod velenjskim nakupovalnim centrom, kamor so številni okoliški prebivalci premaknili svoja vozila v strahu pred morebitno točo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pod vodo so bila ponekod v Velenju tudi vozila na prostem.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V Velenju in Šoštanju so za kratek čas ostali tudi brez električne energije. Takole pa je poplavljalo v Lokovici:

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Sicer pa je po poročanju portala Neurje.si na Jančah že pred tem klestila toča. Prve nevihte so namreč nastale nekoliko zahodneje od začrtanih območij.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči