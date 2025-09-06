V Velenju poplavilo tudi proizvodne hale, avtomobili pod vodo

Kot smo poročali, so dele države zvečer zajele nevihte. Okoli 21. ure zvečer neurje z močnim vetrom in silovitimi nalivi prizadelo Šaleško dolino. Velenje je v pičli uri zabeležilo kar 50 milimetrov padavin, je poročal portal Neurje.si.
Velenjski gasilci so sporočili, da so posredovali najmanj 18-krat. Marsikje so poplavile kleti, ceste in ulice pa so se spremenile v reke.
Težave so imeli tudi v proizvodnih halah Gorenja (Hisense). Na nekaterih posnetkih na družbenih medijih je videti, kako so delavci skušali rešiti nastalo situacijo.
Voda je zalila tudi garažo pod velenjskim nakupovalnim centrom, kamor so številni okoliški prebivalci premaknili svoja vozila v strahu pred morebitno točo.
Pod vodo so bila ponekod v Velenju tudi vozila na prostem.
V Velenju in Šoštanju so za kratek čas ostali tudi brez električne energije. Takole pa je poplavljalo v Lokovici:
Sicer pa je po poročanju portala Neurje.si na Jančah že pred tem klestila toča. Prve nevihte so namreč nastale nekoliko zahodneje od začrtanih območij.
Padavine so se nato premikale proti jugovzhodu in v jutranjih urah ponehale. Ob prehodu fronte je povsod po Sloveniji zapihal veter severnih smeri, na Primorskem pa šibka burja.
V soboto bo na Primorskem sončno s šibko burjo. Drugod bo sprva pretežno oblačno, rahel dež na jugovzhodu bo že zjutraj ponehal. Čez dan se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj Celzija.
Jutri bo precej jasno z občasno koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 27 stopinj Celzija.
V ponedeljek bo povečini sončno z nekaj koprenaste oblačnosti ter nekaj kratkotranje jutranje megle ponekod po nižinah. Topleje bo. Tudi v torek bo večino dneva sončno s koprenasto oblačnostjo, zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.