V Velenju znova Dermol, v Zagorju Švagan že devetič, na Ptuju drugi krog

48-letni Peter Dermol (SD) se je na volitve odpravil tudi s podporo skupine volivcev, Stranke generacij, stranke Volt Slovenija in Gibanja Svoboda. Izid ni presenečenje, v Velenju ima SD že dolgo primat. V izjavi za medije po zmagi je napovedal, da bo po začetku novega mandata najprej opravil pogovore z najožjimi sodelavci ter z njimi pregledal, kaj lahko v procesu delovanja občinske uprave izboljšajo. Sledila bodo normalna opravila, kot je razvoj vseh tistih projektov, ki jih že danes izvajajo, in rebalans proračuna v začetku prihodnjega leta, je orisal. "Vem, da bo delo občinske uprave tudi naprej potekalo na zelo visoki ravni, in želim si, da je moja ekipa čim bolj učinkovita, produktivna in da bodo to ljudje na koncu tudi prepoznali," je dejal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Poudaril je, da se sicer v volilni kampanji s svojimi nasprotniki ni ukvarjal, temveč se je osredotočal na vsebino, kar so prepoznali tudi prebivalci občine. Volivcem se je zahvalil, da so ga tudi tokrat večinsko podprli. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bodo v SD v tokratnem sklicu mestnega sveta imeli vsaj med 15 in 17 mest. Za župana Velenja so sicer kandidirali še Asmir Bećarević (skupina volivcev in Ljudska iniciativa Velenje), Alenka Gortan (Demokrati), Veronika Juvan (NSi), Franci Lenart (Naše Velenje), Nejc Pačnik (SDS) in Faruk Pijukovič – Crni (Rešitev – Stranka upokojencev Velenje). Predvolilno kampanjo so zaznamovala predvsem vprašanja glede ogrevanja in zagotavljanja novih delovnih mest po izhodu iz premogovništva, pa tudi problematika pomanjkanja stanovanj, zagotavljanje varnosti v mestu in prometu ter gradnja tretje razvojne osi.

Dermol je bil najprej pet let podžupan, za župana pa prvič izvoljen na nadomestnih volitvah oktobra 2020, ki so jih izvedli po smrti dotedanjega župana Bojana Kontiča. Prejel je 64,3 odstotka oziroma 5706 glasov. Dve leti kasneje je na rednih volitvah rezultat še izboljšal in zmagal prav tako v prvem krogu, ko je v konkurenci še petih protikandidatov prejel 68,8 odstotka glasov volivcev oz. 8504 glasov. Na volitvah pred štirimi leti je bila volilna udeležba 47,35-odstotna. SD je v 33-članskem mestnem svetu v iztekajočem se mandatu imela največ mest, in sicer 16, kar je bilo sicer dve mesti manj kot v mandatu prej. Preostala sestava mestnega sveta se je z nekaterimi prestopi svetnikov v štirih letih nekoliko spremenila v primerjavi z izvoljenimi v jeseni 2022. Ob koncu tega mandata je bilo tako v mestnem svetu pet svetnikov stranke Naše Velenje, po trije svetniki Stranke generacij in Gibanja Svoboda, SDS je imela dva svetnika, po enega pa skupna lista SLS in Naša dežela ter tudi NSi in Demokrati. V mestnem svetu je bil tudi en samostojni svetnik. Za tokratne volitve pa so kandidatne liste za velenjski mestni svet vložili Resnica, SDS, Rešitev – Stranka upokojencev Velenje, Ljudska iniciativa Velenje, Naše Velenje, Vesna, Stranka generacij, Demokrati, NSi, Volt Slovenija, SD in Gibanje Svoboda.

Švaganu še deveti mandat na čelu Zagorja ob Savi

Tudi dolgoletnemu zagorskemu županu Matjažu Švaganu so volivci namenili že deveti mandat. Po začasnih neuradnih izidih po preštetju skoraj vseh glasovih se mu obeta okoli 77-odstotna podpora. Edina tekmica 63-letnega Švagana na današnjih županskih volitvah v Zagorju ob Savi je bila Tanja Brajer iz SLS. Na volitvah je stari novi zagorski župan nastopil kot kandidat stranke Zagorje gre naprej. Kot je dejal, je prepričan, da so volivci prepoznali razvojni napredek občine in njeno spreminjanje. Kot je poudaril, je Zagorje postalo simbol tega, kaj lahko občani in občina dosežejo s skupnimi prizadevanji. Uspeh po njegovih besedah temelji tudi na njegovem načinu vodenja. "Nisem politik, ki visoko leti, ampak občan, ki normalno komunicira z ljudmi, ostane človek in prizna svoje napake," je dejal. Dodal je, da občani cenijo predvsem pošteno delo in korektnost.

Matjaž Švagan FOTO: Bobo

V novem štiriletnem mandatu načrtuje več deset projektov. Med najpomembnejšimi je za STA izpostavil obnovo regionalne ceste 9. avgusta, ki jo je označil za "pravo sramoto v naši občini". Pomembna bodo tudi nadaljnja vlaganja v infrastrukturo za najmlajše, tako v predšolsko kot osnovnošolsko vzgojo in izobraževanje. Občina namerava nadaljevati tudi projekt gradnje bazena, hkrati pa pospešiti zagotavljanje novih stanovanj. "Stanovanja potrebujemo tako v Zasavju kot v občini Zagorje ob Savi," je poudaril Švagan. Kot enega največjih razvojnih problemov je izpostavil vsakodnevne migracije občanov, saj se jih več kot polovica vozi na delo v Ljubljano. "Naš cilj je, da obstoječa podjetja še dodatno zaposlujejo, investirajo in da občina ustvarja pogoje za nove obrtne cone," je dejal. Upanje polaga tudi v podjetja, ki so mu že predstavila svoje razvojne načrte, saj si želi, da bi se njihova vlaganja in širitev uresničili. Največji izziv novega mandata bo po njegovih besedah nadaljevati razvoj občine in ohraniti dosedanji način njenega vodenja. "Želim si predvsem občine brez afer, občine s pogledom v prihodnost," je dejal. Prepričan je, da politične delitve ne smejo ovirati razvoja. Prav preseganje teh razlik naj bi po njegovih besedah Zagorje utrdilo kot razvojni zgled v slovenskem in evropskem prostoru.

Na Ptuju v drugi krog aktualna županja Nuška Gajšek in Janko Širec

Na Ptuju bodo volivci čez dva tedna zopet glasovali. V drugi krog županskih volitev sta se uvrstila aktualna županja Nuška Gajšek iz vrst SD in neodvisni kandidat Janko Širec, ki ga podpirata tudi Gibanje Svoboda in lista Ptuj je naš. Gajškova je prejela 44,88 odstotka, Širec pa 24,54 odstotka glasov, z nekaj deset glasovi več kot tretji Andrej Čuš. Po glavnini preštetih glasov neodvisnemu kandidatu Čušu ni uspelo niti v tretjem poskusu, potem ko je tokrat osvojil 24,06 odstotka glasov. Za njim sta zaostali še kandidatka Demokratov Nuška Vrabl s 4,53 in kandidatka Levice Lina Habjanič z 1,99 odstotka glasov. Aktualni županji je pred štirimi leti uspelo prepričljivo zmagati že v prvem krogu, kljub sedmim protikandidatom. Takrat je osvojila dobrih 64 odstotkov glasov, s 16 odstotki se ji je najbolj približal Čuš. Tokrat je bila konkurenca očitno močnejša, v drugem krogu jo čaka trenutni direktor ptujskega komunalnega podjetja, ki se z aktualno mestno upravo že nekaj časa ni ujel preveč dobro. V času volilne kampanje se je Gajšek pohvalila s sanacijo občinskih financ v sicer še vedno eni bolj zadolženih mestnih občin, za nov mandat pa napovedala nov investicijski ciklus. Udobno županovanje ji je pretekla štiri leta omogočal tudi uspeh njene stranke, saj je imela SD v 29-članskem organu deset svetnikov, po pet sta jih osvojili Lista Andreja Čuša in SDS, štiri pa Gibanje Svoboda. Pred letošnjimi volitvami so v Svobodi podprli Širca, ki je sicer kandidaturo oddal s podpisi volivcev. Skupaj z njegovo listo in listo Ptuj je naš so pod imenom Gibanja Svoboda sestavili tudi listo za mestni svet. Ob najavi kandidature, v kateri v ospredje postavlja razvoj gospodarstva in odgovorno upravljanje z občinskimi sredstvi, so Širca sicer podprli tudi v SDS, a so si pozneje premislili, niso pa predlagali svojega kandidata za župana.

Aktualna županja slavi tudi v Domžalah

V Domžalah je po glavnini preštetih glasov po delnih neuradnih rezultatih slavila dosedanja županja Renata Kosec. Podporo ji je namenilo 63,69 odstotka volivcev, s 15,61 odstotka glasov ji sledi kandidat SDS Tomaž Deželak, sicer občinski svetnik. Volilna udeležba je bila 43,51-odstotna. Aktualna županja Domžal Renata Kosec, ki končuje svoj prvi mandat, je imela na današnjih volitvah šest tekmecev. Poleg najbližjega zasledovalca Deželaka so jo izzvali še Matej Zabret (Svoboda), Fani Rožič Novak (NSi) in Adis Škrijelj (SD), poleg njih pa še kandidat stranke Naprej Slovenija Miroslav Šinkovec in nestrankarski Boris Jerman. Škrijelja je podprlo 5,63 odstotka volivcev, Zabreta 5,20 odstotka, Rožič Novakovo 4,86 odstotka, Jermana 4,65 odstotka in Šinkovca 0,37 odstotka volivcev. Kosčeva je kandidirala s podporo svoje Liste Renate Kosec. Za prihodnji mandat napoveduje nekatere strateške projekte, denimo ureditev poslovnih industrijskih con in predvsem ureditev prometa. Pred štirimi leti je županski mandat v tekmi s petimi kandidati osvojila v prvem krogu, prejela je 55,65 odstotka glasov. Za 31-članski občinski svet v Domžalah, ki se voli po proporcionalnem sistemu, se je na tokratnih lokalnih volitvah potegovalo 219 kandidatov na 13 listah. Po delnih neuradnih izidih bo v prihodnjem mandatu v občinskem svetu 15 svetnikov Liste Renate Kosec, pet svetnikov SDS, štirje svetniki Liste Aktivne Domžale, trije svetniki Nova Slovenija – Krščanski demokrati, dva svetnika Gibanja Svoboda, po enega svetnika bosta imeli Levica in Socialni Demokrati. Doslej je imela Lista Renate Kosec v občinskem svetu 13 svetnikov, Gibanje Svoboda in SDS po štiri, Toni Dragar – Lista za vse generacije tri, NSi in Lista Mateja Oražma po dva, SD enega, dva pa sta bila samostojna svetnika.

Drugi krog bo tudi v Cerknici

72-letni župan Cerknice Marko Rupar (SDS), ki je bil pred štirimi leti s 50,45 odstotka glasov izvoljen v prvem krogu, se bo tokrat moral za župansko mesto pomeriti z Domnom Petanom, ki je kandidiral s podporo liste Naša Notranjska. Rupar, ki je kandidiral s podporo SDS in se poteguje za svoj peti mandat, je dobil 43,96 odstotka oziroma 2398 glasov, Petan mu sledi s 34,48 odstotka oziroma 1881 glasovi. Za župansko mesto pa sta prvič kandidirala občinska svetnica v Cerknici ter predsednica občinskega odbora NSi in poslanka, 54-letna Iva Dimic ter gospodarstvenik in med drugim nekdanji direktor Komunale Cerknica, 56-letni Peter Nelec. Dimic je prejela 1022 glasov, Nelec, ki je kandidiral s podporo Demokratov, pa 154 glasov podpore. Ko je bil Rupar prvič izvoljen pred 16 leti, je imela SDS v cerkniškem občinskem svetu dva svetnika, vmes se je število povečalo na pet, v iztekajočem se mandatu jih je imela šest. Rezultat je na teh volitvah še izboljšala, kot kažejo neuradni izidi, bo zasedla osem mest v 19-članskem občinskem svetu.