V Velenju z dobrodelnim koncertom za žrtve poplav

Na velenjski Visti bo potekal dobrodelni koncert za pomoč ljudem, ki jih je prizadela vodna ujma. Na njem bodo sodelovali velenjski otroci, učenci, dijaki, plesne šole in znani glasbeni izvajalci, so sporočili z velenjske občine. Na Visti znaša vstopnina pet evrov za starejše od 15 let.

Velenjska občina ima odprt dobrodelni račun, na katerem zbirajo sredstva za pomoči potrebne v savinjski in koroški regiji. Sredstva zbirajo tudi prek SMS-sporočil na 1919 s ključno besedo VELENJEPOMAGA5. Dobrodelni dogodek na Visti si je velenjska občina zamislila kot celodnevno glasbeno-plesno dogajanje z gostinsko ponudbo na kulinarični tržnici. icon-expand Poplave, ki so prizadele Koroško FOTO: Aljoša Kravanja Za športne aktivnosti na dobrodelnem dogodku bo poskrbela Športna zveza Velenje v sodelovanju z lokalnimi športnimi klubi in društvi, ki bodo za vse obiskovalce, predvsem pa za najmlajše, pripravili različne športne poligone ter jim tako predstavili svoje programe. Da je šport več kot le šport, je tokrat dokazala mlada deklica Brina, ki daje na licitacijo dres odbojkarja Dejana Vinčića, ki ga je prejela na marčevski tekmi finala pokala Slovenije v odbojki v Velenju. Med znanimi glasbenimi izvajalci so sodelovanje na velenjskem dogodku že potrdili Nina Pušlar, Maja Keuc, BQL Rok, Maraaya, 6Pack Čukur, Alya, Til Čeh, Natalija Verboten, Matjaž Jelen, Robert Goter, Tanja Lončar, Mrigo, Chateau - Matjaž in Zvone, Ansambel Stil, Domen Kumer ter Ansambel Potepini.