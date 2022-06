V Velikih Laščah z dvorišča opazovali medvedko z mladičema

Medvedko z dvema mladičema so okoli 20.30 opazili v Kotu pri Veliki Slevici v občini Velike Lašče. Kot je pojasnil Ilc so medvedko z družino tokrat videli prvič, so pa že prej večkrat opazili kakšno stopinjo.

Opazovali so jo skoraj pol ure in to kar s praga svoje hiše, saj se je medvedja družina igrala slabih 50 metrov stran. "Nismo je želeli vznemirjati, zato se ji tudi nismo preveč približali," pravi.

Z družino se zavedajo, da smo pravzaprav ljudje tisti, ki vdiramo v naravno okolje živali. "Ljudje se čedalje bolj širimo v naravo, v dom živali. Prav je, da jim damo mir in da se do njih spoštljivo obnašamo," je prepričan.

Domačini so sicer navajeni obiskov živali, z njimi so se naučili živeti v sožitju. "Tu imamo kot nekakšen safari," je v smehu še povedal Ilc in pojasnil, da so pred dnevi lahko opazovali tudi kuno, pred tem pa tudi kakšnega jelena in srno.