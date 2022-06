V veljavi kratkoročni ukrep za znižanje cene dizla ob avtocestah

Okoljskim dajatvam, ob omenjenih še dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, se je država že odpovedala na bencinskih servisih zunaj avtocest, kjer od torka veljajo cenovna regulacija in regulirane marže. Na avtocestnem omrežju so cene od torka medtem liberalizirane.

Z uredbama, sprejetima v četrtek, želi vlada z začasno odpravo obračunavanja prispevka za energetsko učinkovitost in prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za vse tiste, ki bodo točili dizel na avtocestnem omrežju, doseči nižjo ceno in jo približati regulirani ceni na bencinskih servisih zunaj avtocest.