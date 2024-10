V veljavi nov sistem obračunavanja omrežnine pri elektriki

Časovnih blokov je pet, pri čemer so v posameznem dnevu trije, določeni pa so ločeno za štirimesečno višjo sezono (od oktobra do februarja) in osemmesečno nižjo sezono. Najdražjega bloka ne bo v nižji sezoni, najcenejšega pa ne v višji sezoni.

Omrežnina bo najdražja v času visoke obremenitve omrežja, na delovni dan med 7. in 14. ter 16. in 20. uro, in sicer so tarifne postavke za moč v tem bloku od štiri- do petkrat višje kot v drugem bloku, med 6. in 7. uro, 14. in 16. uro ter 20. in 22. uro. Še večja je razlika do tarif za obdobje med 22. in 6. uro, ko so tarife najnižje.