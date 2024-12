V veljavi nov železniški vozni red

Vlaki iz Ljubljane za Sevnico oz. obratno (en večerni in dva jutranja) bodo podaljšali vožnjo do Dobove oz. obratno.

Dodatni jutranji vlak med delavniki se načrtuje na progi Sevnica–Celje. Dodaten bo tudi jutranji vlak med Mariborom in Zidanim Mostom, ki bo z združevanjem z vlakom iz Dobove v Zidanem Mostu nadaljeval vožnjo do Ljubljane. Dva dodatna para vlakov bosta vozila med Mariborom in Gradcem.

Promet bo organiziran tako, da bo zagotovil prevoz vseh potnikov glede na pričakovane tokove potnikov, so zagotovili na SŽ. Med Ljubljano in Mariborom bo vozilo dnevno 63 vlakov, namesto 10 vlakov izven prometnih konic pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana–Celje, in sicer direktno po avtocesti, da se potovalni čas ne bo podaljšal.

Na progi Ljubljana–Zidani Most bo dnevno med delavniki vozilo 11 vlakov manj, skupno pa še vedno 76 vlakov. Nekateri vlaki, ki sedaj vozijo do Litije, bodo vozili podaljšano do Zidanega Mosta. Bodo pa na Slovenskih železnicah (SŽ) okrepili ostale kapacitete vlakov in dodali postanke regionalnim vlakom na postaji Litija.

Na progi Ljubljana–Jesenice in Ljubljana–Kamnik Graben ne bo večjih sprememb v voznem redu, bo pa manjši del vlakov, predvsem izven konic, tudi po novem voznem redu vozil do začasnega novega postajališča Ljubljana Šiška. Vsi vlaki do in s postaje Ljubljana Šiška bodo imeli kot doslej povezavo do in s postaje Ljubljana z LPP avtobusno linijo: SŽ Šiška–SŽ Kolodvor.

Na progi Jesenice–Kranj–Ljubljana Šiška–Ljubljana število vlakov ostaja nespremenjeno, med delavniki bo kot doslej vozilo 49 vlakov, od tega osem do oz. s postaje Ljubljana Šiška. Na progi Kamnik Graben–Jarše Mengeš–Domžale–Ljubljana Šiška–Ljubljana bo med delavniki bo vozilo 41 vlakov, od tega 14 do oz. s postaje Ljubljana Šiška.

Ob koncih tedna bo vozil nov vlak na progi Maribor–Pragersko–Hodoš. Ob koncu tedna bo vozil tudi dodatni vlak med Mariborom in Pragerskim.

Na progi Ljubljana–Sežana–Nova Gorica/Koper, Rakitovec, Ilirska Bistrica bo vozil dodatni par jutranjih vlakov, med Sežano in Novo Gorico bodo za konec tedna vozili trije novi vlaki. Zaradi infrastrukturnih omejitev bodo tudi po novem voznem redu organizirani nadomestni prevozi za nekatere vlake med Ljubljano in Brezovico v glavnem izven konic ter med Divačo in Koprom oz. Buzetom. Na progi med Ljubljano in Metliko bosta ob koncih tedna vozila dva dodatna vlaka.

Z novim voznim redom v decembru bosta iz Maribora do Gradca in obratno na voljo dva para dodatnih vlakov. Skupaj bo potnikom do Gradca in nazaj na voljo vsak dan 36 povezav z vlaki.

Od 8. februarja 2025 bosta, vezano na Evropsko prestolnico kulture v Novi Gorici, uvedena dva para vlakov med postajama Gorizia Centrale in Nova Gorica.