V veljavi nova novela: označevanje mačk, prepoved boleče kastracije pujskov ...

Novela prinaša prepoved kastracije pujskov brez uporabe anestezije in protibolečinskih sredstev. Prepoved bo veljala od 1. januarja 2026 naprej. Od 1. januarja 2029 bo v Sloveniji prepovedana baterijska reja kokoši v kletkah.

Namen teh in tudi drugih določb je, da se tudi rejne živali obravnavajo kot čuteča bitja. Nove prepovedi pa so razburile predstavnike kmetov, ki so opozarjali, da bodo slovenski prašičerejci v nekonkurenčnem položaju glede na rejce v ostalih evropskih državah, kjer ni teh prepovedi. Iz skupine Farme Ihan, ki je največji prašičerejec v državi, so ob sprejemanju zakona sporočili, da bodo predvidoma jeseni začeli pri kastraciji pujskov uporabljati splošno anestezijo.

Glede prepovedi reje kokoši v kletkah so predstavniki kmetov zahtevali prehodno obdobje do leta 2035. Po podatkih kmetijskega ministrstva le 10 odstotkov oz. 35 rejcev kokoši v Sloveniji še uporablja baterijsko rejo. Tem je ministrstvo napovedalo pomoč pri prestrukturiranju.