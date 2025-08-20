Svetli način
V veljavi nova novela: označevanje mačk, prepoved boleče kastracije pujskov ...

Ljubljana, 20. 08. 2025 07.25 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
9

Začela je veljati novela zakona o zaščiti živali. Ta med drugim prinaša prepoved kastracije pujskov brez anestezije z letom 2026 in prepoved reje kokoši v kletkah z letom 2029 ter obvezno označevanje mačk z letom 2027.

Novela prinaša prepoved kastracije pujskov brez uporabe anestezije in protibolečinskih sredstev. Prepoved bo veljala od 1. januarja 2026 naprej. Od 1. januarja 2029 bo v Sloveniji prepovedana baterijska reja kokoši v kletkah.

Namen teh in tudi drugih določb je, da se tudi rejne živali obravnavajo kot čuteča bitja. Nove prepovedi pa so razburile predstavnike kmetov, ki so opozarjali, da bodo slovenski prašičerejci v nekonkurenčnem položaju glede na rejce v ostalih evropskih državah, kjer ni teh prepovedi. Iz skupine Farme Ihan, ki je največji prašičerejec v državi, so ob sprejemanju zakona sporočili, da bodo predvidoma jeseni začeli pri kastraciji pujskov uporabljati splošno anestezijo.

Glede prepovedi reje kokoši v kletkah so predstavniki kmetov zahtevali prehodno obdobje do leta 2035. Po podatkih kmetijskega ministrstva le 10 odstotkov oz. 35 rejcev kokoši v Sloveniji še uporablja baterijsko rejo. Tem je ministrstvo napovedalo pomoč pri prestrukturiranju.

Novela prinaša tudi novosti glede označevanja mačk. Lastnik mačke bo moral po 1. januarju 2027 zagotoviti, da je mačka do dopolnjenega 12. tedna starosti označena na predpisan način. Tega bo glede na zakonsko določbo predpisal minister, pristojen za veterinarstvo, in sicer v dveh letih od uveljavitve novele. Po napovedih ministrice Mateje Čalušić se bo uvedlo označevanje z mikročipom, kot to velja za pse ter tudi že za mačke ob premiku iz države.

Novela spreminja tudi model financiranja zavetišč. Po novem stroške za skrb za zapuščeno žival prvih 60 dni krijejo občine, nadaljnjih 120 dni pa država. Po preteku 180 dni država krije 35 odstotkov stroškov dnevne in veterinarske oskrbe, preostalo pa bremeni imetnika zavetišča. Novela prinaša tudi možnost začasnega rejništva, kar bo spodbujalo posvojitve in sproščalo mesta v zavetiščih.

Novela daje zakonsko podlago za vzpostavitev sistema za pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih in upokojenih kopitarjev prek podelitve koncesij. Prvi javni razpis za te koncesije bo moral biti objavljen v enem mesecu.

Uvaja se med drugim tudi seznam dovoljenih vrst eksotičnih živali. Tega bo moral minister, pristojen za veterinarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave, izdati v 18 mesecih.

iwilliwillhacku
20. 08. 2025 08.45
-1
dejte (vlada) še tako hitro potrditi zakon o konoplji, kot ste tole gor potrdili hitro...
ODGOVORI
0 1
St. Gallen
20. 08. 2025 08.36
+1
Dodali bi se oznacevamje golobov
ODGOVORI
4 3
Quatflow
20. 08. 2025 08.21
+3
Čipiranje mačk? Kako pa bodo ugotovili, če katera ni cipirana, saj jih verjetno ne bodo lovili po dvoriščih in preverjali. Mačke na kmetijah sigurno ne bodo čipirane..
ODGOVORI
5 2
vvvilice
20. 08. 2025 08.11
+8
Baterijska reja se pa res zdi nepotrebna za današnji čas. Hofer že nekaj časa ne jemlje jajc baterijske reje, verjetno še kateri drugi trgovec tudi. Bojkot, pa bo zelo hitro rešeno. Če je vsaj malo vesti.
ODGOVORI
8 0
iwilliwillhacku
20. 08. 2025 08.46
jemlje jemlje, samo da na embalažo natisne prosta reja
ODGOVORI
0 0
MESE?AR
20. 08. 2025 08.03
+3
Kje so našli te tri lepotce ?
ODGOVORI
4 1
Amethist
20. 08. 2025 08.24
+1
takoj bi jih vzela ce bi moz dovolu hehe
ODGOVORI
2 1
Jaz17
20. 08. 2025 08.34
+3
Zamenjaj moža!
ODGOVORI
3 0
